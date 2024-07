Según una evaluación internacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), publicada el pasado mes y en la que se ha analizado el rendimiento académico de estudiantes de 64 países distintos, “ el rendimiento medio del alumnado español de 15 años en pensamiento creativo es un poco superior al de los de la Unión Europea y la OCDE , por encima de lo que cabría esperar a tenor de sus resultados en matemáticas y lectura del informe PISA”, explican desde El Confidencial . No, quizás no destaquemos en álgebra, en trigonometría o en análisis sintáctico, pero tenemos una capacidad imaginativa muy buena. Y deberíamos celebrarlo.

Al fin y al cabo, y aunque el término creatividad remita automáticamente a la habilidad artística, lo cierto es que también está estrechamente relacionado con la resolución de problemas complejos. Ante una misma encrucijada laboral, académica o personal, tienes mayor probabilidad de dar con soluciones alternativas que ni siquiera estaban sobre la mesa. Y eso es ultra valioso. Además, parece ser que ese pensamiento creativo también incluye “características socioemocionales como la curiosidad y la persistencia”, que te invitan a querer entender cómo van las cosas y te dan una motivación extra para seguir adelante cuando las cosas se complican.

Especialmente relevante es la conclusión de que el rendimiento matemático o lingüístico no predice el rendimiento creativo. Según confirman desde el citado medio, “se puede destacar en pensamiento creativo sin sobresalir en ámbitos académicos y viceversa”. Y no es un detalle nimio. A fin de cuentas, históricamente se ha etiquetado y discriminado fuertemente a quienes no rendían “lo suficiente” en áreas clásicas. Tal vez sea el momento de entender de una vez que hay muchos tipos de inteligencia y que el entramado académico no está diseñado en estos momentos para medirlas todas. Siempre hay un valor escondido. Hagámoslo aflorar.