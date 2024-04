La actriz saltó a la fama a principios de la década de 1990 cuando fue elegida para interpretar a Rachel Green en “Friends” junto a Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer y el fallecido Matthew Perry, pero aunque todo era “mágico” en aquellos días, admitió que todos tienen un poco más de experiencia hoy en día.

Así lo dijo a la revista People: “Todo era lo más emocionante del planeta. Era mágico. Nada dejaba de ser emocionante. Y sigue siendo emocionante, pero hemos tenido más experiencias. Hemos aprendido más lecciones. Hay un poco más detrás de nosotros”.

Desde que la sitcom de la NBC terminó su carrera de 10 temporadas, Jennifer ha seguido una importante carrera en Hollywood con papeles en películas como “Marley y yo”, y actualmente protagoniza junto a Reese Witherspoon el éxito de Apple+ “The Morning Show”, pero admitió que todos estos años después, entre las mayores lecciones que ha aprendido a lo largo de su carrera es simplemente “ser amable” y tener “paciencia” con sus compañeros de reparto.

Dijo: “Hay tantas. Paciencia, amabilidad, respeto por los demás actores. Y decir la verdad”. Jennifer luchaba por triunfar en Hollywood hasta que tuvo un encuentro casual con el ejecutivo de televisión, Warren Littlefield, en una gasolinera, quien la recomendó para el papel en “Friends”. Pero cuando le preguntaron qué consejo le daría a su yo más joven, la actriz admitió que no se centraría tanto en “triunfar”.

Su primera participación como actriz la llevó a adentrarse en el mundo de la interpretación: “Probablemente, cuando me subí al escenario por primera vez, cuando tenía unos 11 años. Participé en un belén e interpreté al arcángel. Desde ese momento me picó el gusanillo. Esa sensación de que no se trataba de “triunfar”, sino de trabajar, la mantuve”.