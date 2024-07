Hola calorcito de verano. Te odio con todas mis fuerzas. Y también a mi pareja. Y a mis colegas. Y a toda la humanidad en realidad. Y todo por tu maldita culpa. ¿Te suena este diálogo interno? Claro que sí: tú también eres de quienes se ponen de muy mala ostia desde principios de julio y hasta mediados de septiembre. Y no es extraño. Como explica la profesora de fisiología Susana P. Gaytan, de la Universidad de Sevilla, para sobrevivir necesitas que tu temperatura corporal se mantenga alrededor de los 37ºC y, cuando resulta difícil porque fuera hay un infierno, tu propio organismo reacciona con una emoción desagradable para que hagas algo para remediarlo. En este caso la rabia.

Pero no solo eso. Tu cuerpo es muy sabio y sabe que cuanto más te muevas más temperatura alcanzará, así que cuando el hipotálamo, región de tu cerebro encargada de regular la temperatura interna, da la señal de alarma, entras en modo cansancio. Es tu organismo pidiéndote de mala manera que te estés quietecitx para no calentarse más. De ahí la pereza que te da moverte hasta casa de unx amigx, moverte a la cocina a por la comida o incluso existir. Y esa pereza te lleva a los sentimientos de letargo, de estancamiento y de aburrimiento, todos ellos estímulos para tu ira acumulada. La vida es una mierda. No me motiva nada. Qué puto asco. Es tu hipotálamo el que habla por ti.