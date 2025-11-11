¿Una brecha más? Una brecha más. Porque sí: a partir de la pubertad , la gente experimenta una crisis emocional que no es para nada igual de intensa en hombres que en mujeres. Como explican en una publicación para The Conversation lxs investigadorxs Alejandro Legaz, Carmen Mayolas-Pi y Joaquín Reverter, “en nuestros estudios recientes sobre ansiedad, sueño, depresión, calidad de vida y riesgo de trastornos alimentarios, analizamos datos de más de 10.000 adolescentes españoles de entre 11 y 19 años” y “los resultados fueron claros: la brecha emocional entre chicas y chicos no solo existe, sino que aparece temprano y se intensifica con la edad”.

En concreto, parece ser que la edad clave para el surgimiento de esta brecha son los 14 años. Antes de cumplir esa edad, de media, las adolescentes y los adolescentes muestran niveles similares de bienestar emocional, pero a partir de ahí la cosa se va poniendo más y más dispar. Y no, no parece que las particularidades biológicas sean suficientes para darle sentido a este fenómeno. Como no podía ser de otra forma, porque ya lo vemos en la sexualidad y en muchísimos otros aspectos, la diferencia de trato de la sociedad hacia los hombres y hacia las mujeres tiene mucha culpa de que ellas lo pasen mucho peor durante este periodo de sus vidas.