De hecho, Osel lamenta profundamente la situación en la que se crio. En sus propias palabras, “las personas que me cuidaban cambiaban constantemente y a mis padres los veía muy poco. Realmente no tengo una conexión emocional con ellos. Me considero huérfano. Me sentí abandonado”. Tampoco le dejaban tener mucho contacto con otros niños. Ni tener relaciones sexuales en su adolescencia. Su único puente con el exterior eran las cosas de contrabando que le traía la gente que iba a verle: un disco de Linkin Park, una guitarra, un saco de boxeo... Se enamoró tanto de la cultura occidental que convenció a los monjes para estudiar dos meses en un instituto de Ibiza.

“Cuando besé a una chica por primera vez estaba en el paraíso. Quedé como flotando dos semanas. Estaba muy feliz”. Ahí decidió que tan pronto como cumpliera 18 años abandonaría el monasterio. Lo hizo a pesar de las presiones. Al principio, el mundo moderno colmado de placeres le superó, pero poco a poco fue adaptándose y enganchándose. “Empecé a salir más de fiesta, a involucrarme con los organizadores de fiestas de música electrónica, luego a organizar fiestas en Ibiza y me volví un chico malo”. Luego llegaron los viajes, las aventuras locas y la paternidad. Un camino de autodescubrimiento confuso y difícil. Un camino singular que solo él puede comprender del todo.