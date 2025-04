Pero, por otro lado, toda esta tendencia también tiene varias lecturas negativas. Para empezar, mucha de esa gente que come sole no lo hace por decisión propia. Es una soledad no deseada. Y eso sí que es jodido. Sobre todo porque ya le está pasando a la gente más joven . La que debería estar más activa socialmente. La que debería estar más arrebujada con otras personas. Reivindicar la dignidad de plantarse solx en un restaurante y disfrutar con unx mismo es una cosa y enmascarar la tristeza de no tener a nadie más con quien compartir la comida y charlar otra muy diferente. Algo que se hace aún más duro cuando también se vive solx. Es demasiado aislamiento diario.

Y luego está el tema cultural. En España, concretamente, la hora de la comida y de la cena ha sido siempre una excusa a la que agarrarse para mantener unida a la gente. Para reírnos. Para hacer el idiota. Para sincerarnos. Para ponernos un poco profundos. Para coexistir, vaya. Y sería una pena perder eso. Por suerte, parece que el aumento de gente que come o cena sola es mucho más leve en nuestro país que en otros lugares del mundo: según Prego, y basándose en datos de la Fundación Mapfre, entre 2017 y 2022 creció solo un 5%. Aún así, es una tendencia al alza, y hay que ver cómo hacer para que ese solo dining sea algo agradable y anecdótico y no una forma de vida.