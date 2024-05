Y son palabras con mucho sentido. Piénsalo. En el siglo X había muchos menos estímulos superdopamínicos alrededor de la gente. Lo de leer, para los pocos alfabetizados que había en la sociedad, era un acto contra el vacío y el aburrimiento . Hoy no. Hoy tienes mil maneras de ver trocitos de la realidad como los vídeos, los podcasts, los cómics, las series, las películas, las stories ... Hoy no hay aburrimiento. Y precisamente ese es el problema: estás tan sobreestimuladx que en cierto sentido vives anestesiadx. Y esos ratitos en los que te tumbas en el sillón a leer y perderte en el mundo imaginario de los libros son los únicos en los que desconectas de verdad de lo demás. Alcanzas la paz.

Gaite no fue la única que lo percibió con antelación. “En su libro Lost in a Book: The Psychology of Reading for Pleasure, Victor Nell declaró que la lectura era una rara oportunidad para “adquirir la paz, volverse más poderoso y sentirse más valiente y sabio”. Y la ciencia respalda los beneficios de la lectura una y otra vez. Cuando ves un episodio de Netflix en tu sofá coges el móvil constantemente. Y lo mismo cuando escuchas un podcast nuevo o te pones música. Con los libros suele ser distinto. Apagas la realidad a tu alrededor. Te metes de lleno. Lo vives de verdad. Y esa sensación es tan gratificante que ningún otro invento logra quitarte las ganas de experimentarla.