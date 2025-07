Te has sentido cero representado por la descripción del analista de datos. De hecho, te parece un extraterrestre porque no puedes imaginarte cómo alguien puede disfrutar viendo cómo aumenta la factura de la luz día tras día. Lo tuyo es no mirar, pagar vía domiciliación sin enterarte y esperar que todo vaya bien. Del mundo electricidad no quieres ni memes. Y si alguien te dice de ajustar tu plan eléctrico te entra un agobio descomunal. Y, sí, aunque te sorprenda, niba también es para ti porque soluciona todos tus problemas de pereza y de miedo.

Por un lado, porque su app es muy clara, sin tecnicismos ni complicaciones, hecha para que la entiendas sin tener que ir a la uni a sacarte un grado de ingeniería. Por otro lado, porque estudia tu consumo y te da consejos sencillísimos rollo esto es lo que conviene, confía. Ah, y es freemium y te permite probarla antes gratis sin comprometerte.