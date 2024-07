Podrán llamarnos generación de cristal, pero estos números avalan algo que ya todo el mundo se atreve a decir: lxs jóvenes de ahora lo están pasando peor que los de hace una década, a pesar que aquellxs vivieron las consecuencias descarnadas de la crisis del 2008. Con un pesimismo tremendo, Josep Maria Raya, encargado del estudio, cuenta a El País que “no es que no cambie la cosa, es que será peor porque esa es la tendencia”.

Todo esto no ayuda a que nos emancipemos rápido. Cada vez lo hacemos más tarde, en el caso de Cataluña, a los 29 años. Y si eres soltero, lo tienes aún peor. Claro, muchas personas solo logran irse de casa cuando pueden compartir los gastos con su pareja, porque si no sería imposible. ¿Cómo vas a pagarte tú solx un alquiler en Barcelona o en Madrid? Por eso, la gente espera con sus padres, van ahorrando y al menos no sienten que están “tirando el dinero”, hasta que encuentran una pareja y entonces sí, ya no se ve algo tan descabellado. Pero claro, eso corta nuestras posibilidades de vivir una vida libre sin tener que ligarla a una relación.