Te encantaría ser streamer. Levantarte a la hora que te da la gana, encender el ordenador, ponerte delante de una cámara en la comodidad de tu casita y recibir dinero por decir unas cuantas tonterías, reaccionar al contenido de otras personas y pasarte en modo tryhard el Shadow of the Erdtree de Elden Ring. Y así hasta hacerte millonario. Aunque no es realista. Al fin y al cabo, son muy poquitxs los que destacan entre una inmensa cantidad de creadorxs de contenidos y pueden permitirse contratos económicos con cifras astronómicas. El resto, la plebe entre los streamers, debe conformarse con mucho menos. ¿Cuánto? Un streamer lo desvela en una entrevista para Business Insider.

Para que te hagas una idea, Ramón García, con nombre de streamer Train_9, “tiene más de 100.000 seguidores, casi 700 suscriptores y algunos de sus vídeos acumulan más de 34.000 visualizaciones”. No es Ibai. No es Auron. No es Illojuan. Pero tiene cositas. Con una media de 500 espectadores en sus directos, explica, llegó a ganar 15.000 dólares en un mes en la época buena de Twitch, donde casi cualquiera se podía sacar un sueldo más que decente. Hoy las cosas han cambiado mucho. Las modificaciones en las políticas de monetización y cobro han reducido muchísimo lo que ganan lxs streamers. Aún así, dice, “a día de hoy puedo vivir de Twitch”. Y eso no es poca cosa.