Porque los precios de estos establecimientos en la vida real son una locura. ¿Ya has empezado la tercera temporada en Max? Pues entonces ya habrás visto lo espectacular de la estancia. Y sí, el hotel existe de verdad bajo el nombre de Four Seasons Resort Koh Samui. ¿Es una quimera que alguna vez en tu vida te quedes ahí? Probablemente. Como explican desde la Cadena Ser , allí la noche cuesta nada más y nada menos que 2.441 dólares, lo que implica que “si se quisiera vivir la estancia de una semana como los personajes de la serie habría que desembolsar 17.087 euros solo en alojamiento ”. Un dinero que nunca te gastarías en algo así ni aunque lo tuvieras ahorrado. Lógicamente.

Una de las principales razones por las que The White Lotus ha estado funcionando también durante todos estos años es que desmiente uno de los mitos más fuertemente asimilados por la gente: que las personas ricas tienen garantizada la felicidad. Y no es así. Siguen siendo humanos a los que las insatisfacciones y los conflictos personales pueden llevar por el camino de la amargura. Nada te blinda de tu propia mente y tus propios fantasmas. Dicho esto, y no hay que ser hipócrita, poder pegarte unas buenas vacaciones de vez en cuando debería ayudar a relajar la mente un poquito. Eso es verdad. Pero si has pensado alguna vez en alojarte en los hoteles de la serie tenemos una mala noticia.

Un poquito más barato sale el alojamiento de la segunda temporada. Bajo el nombre de Four Seasons San Domenico Palace, en Taormina, una localidad de la región de Sicilia, opera este precioso hotel cuya noche cuesta 1.352 euros. Es decir, que si fueras una semanita para salir de la rutina y desconectar un poco te volverías con 9.464 euros menos en la cuenta. Pero ojo porque lo peor es lo de la primera temporada: aquel hotel en Hawái, el Four Seasons Resort Mau, tiene un precio de 2.735 dólares la noche, “lo que supone una factura total de 19.145 euros por siete noches de estancia”. Un imposible para la mayoría de mortales. Bastante tienes con poder llegar a final de mes.

Pero todo esto no es necesariamente malo. Quiero decir: a casi todo el mundo le molaría poder pegarse lujos como estos de vez en cuando. Un resort de esos debe estar guay como experiencia puntual. Pero si algo evidencia The White Lotus, si algo revela de los espejismos del sistema consumista actual, es que a la gente millonarix que tiene estos lujos constantemente en sus vidas no vive en una nube anímica. No es ahí donde reside la alegría. Está en la gente. Está en el propósito. Está en la calma mental. Y eso no te lo garantizan estas exquisiteces. Pasar la semana en estos hoteles es inalcanzable para ti, pero la plenitud vital no pasa por ahí. Que se lo digan a los personajes de la serie.