¿Sientes que la vida se está volviendo demasiado cara para poder pagarla con tranquilidad? ¿Que el futuro trae consigo incertidumbre laboral y económica? ¿Que vas a tener que preocuparte por el dinero toda tu vida? No estás solx: una encuesta elaborada por la Comisión Europea con motivo del Día Mundial del Consumidor acaba de revelar que el 38% de lxs ciudadanxs de la Unión Europea teme no poder pagar sus facturas. Se trata de una cifra escandalosa que demuestra que la UE, antaño una región en la que reinaba la esperanza, se halla ahora en una crisis de confianza hacia el futuro.

Una teoría que queda reforzada por el resto de conclusiones de la encuesta. Para que te hagas una idea, el 35% de la gente en la Unión Europea cree que quizás no pueda seguir costeándose su comida preferida. Que pronto deberán dejarla de lado para centrarse solo en lo elemental. En la comida básica. En la compra del súper que llamaríamos de supervivencia. No, la Unión Europea no pasa por su mejor momento. La idea de que se puede construir un estado del bienestar perpetuo y cada vez más sólido ha empezado a resquebrajarse en la mente de muchxs de sus ciudadanxs.