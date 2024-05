De los creadores de la tragicomedia alquila una habitación porque alquilar una casa tú solx es una utopía llega este 2024 la secuela, aún más bizarra y doliente, compra una habitación porque comprar una casa tú solx es posible únicamente en el plano onírico. Y no es coña, eh. Como explican desde Xataka, una startup llamada Habitación.com, viendo cómo están los precios de las viviendas en España y las tasas de interés de las hipotecas, te permite comprar una habitación dentro de una casa que no te pertenece. En serio. El suelo de la cocina no es tuyo. Ni la ventana del salón. Ni la habitación que hay al otro lado del pasillo. Solo la tuya. Lo demás es compartido.