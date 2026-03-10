ILO STUDIOS anuncia su apertura en el centro deBarcelona con una propuesta inédita en la ciudad: un espacio de Social Wellness basado en experiencias grupales de terapia de contraste que combinan respiración guiada, sauna tradicional finlandesa a 90 grados y baños de hielo entre 1 y 15 grados.

Una nueva categoría dentro del estilo de vida urbano

ILO no es un spa.

No es un gimnasio.

No es un concepto espiritual.

Es mucho más que recovery.



Es un espacio donde se enseña el poder de la respiración para regular el sistema nervioso en comunidad. Cada experiencia está guiada por un facilitador y diseñada para que el cuerpo atraviese de forma voluntaria el estrés térmico, mientras la respiración actúa como herramienta de control. El resultado no es solo recuperación física, sino claridad mental y presencia.

Un refugio de calma en el corazón de Barcelona

Frente al ritmo acelerado de la ciudad, ILO ofrece un refugio donde detenerse tiene sentido. El espacio, ubicado en Carrer de Bailèn, 56, Barcelona, ha sido diseñado bajo una estética minimalista. Cada detalle ha sido cuidadosamente pensado: la iluminación cálida yla atmósfera sobria crean un respiro dentro del ritmo urbano. Está diseñado para generar calma, favorecer la interacción y crear momentos de pausa consciente en el corazón de la ciudad.

Origen del proyecto

ILO STUDIOS nace de la experiencia personal de Enric Gabarró, emprendedor tecnológico, tras descubrir el impacto emocional de la terapia de contraste estructurada durante un viaje a Asia. Lo que comenzó como recuperación física, se convirtió en claridad mental y transformación emocional. Junto a Jake Wright, experto en breathwork y fundador de Show Up Barcelona, desarrollan un modelo que combina profundidad experiencial y comunidad real. Inspirado por referentes internacionales como Othership (Toronto y Nueva York) y ARCCommunity (Londres), ILO introduce en Barcelona una categoría aún inexistente: el social wellness estructurado.

Filosofía: regular el sistema nervioso como entrenamiento cotidiano

La propuesta se basa en tres pilares: La sauna más grande de Barcelona: ILO contará con un espacio diseñado para abrir el cuerpo, relajar la musculatura y estimular la circulación, preparando el organismo para el contraste térmico. Respiración guiada: A través de sesiones guiadas, las personas que forman parte de la experiencia activan su sistema, despejan la mente y aprenden a sostener la intensidad con control. Baños de hielo: Aquí, la práctica se convierte en entrenamiento mental: entrar, sostener, respirar y mantener la calma cuando todo el cuerpo pide salir. El frío reduce la inflamación y fortalece la capacidad de respuesta ante situaciones de estrés.

Lo que hace único a ILO STUDIOS

Saunas y baños de hielo ya existen. Lo diferencial es cómo se integran. ● Experiencias estructuradas y guiadas

● Intensidad compartida, no aislamiento individual

● Diseño cuidado, sin lujo superficial

● Guía profesional sin figura de gurú En una ciudad donde la actividad física y la productividad marcan el ritmo, ILO propone un espacio pensado para la desconexión y la conexión a la vez.

El lujo de dominar el propio sistema