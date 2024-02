¿Que cómo llevarlo a cabo? Como explican desde Vitónica, medio especializado en salud deportiva, “para comenzar el movimiento debemos colocarnos de pie, con las piernas separadas un poco más allá de lo ancho de las caderas y flexionar ligeramente las rodillas”. A continuación, debes empujar tu cadera hacia atrás sin perder nunca la posición recta de tu espalda e inclinar el tronco hacia adelante para poder recoger las pesas kettlebell del suelo. Ahora solo queda el movimiento de fortalecimiento en sí: realizar un remo clásico con la pesa a través de la flexión de codo. Puedes hacerlo con los dos brazos a la vez o alternando cada uno de ellos. Como te sientas más cómodx.

Eso sí, no olvides que debes mantener en todo momento la espalda erguida, el abdomen tenso y los pectorales hacia delante. Se trata de uno de esos ejercicios cuyos pequeños detallitos de postura marcan una gran diferencia, así que céntrate en practicar mucho la técnica y no empezar con pesos muy elevados que te impidan realizar bien cada uno de los gestos que lo componen. ¿No hay pesas kettlebell en tu gym o en tu casa, porque eres de quienes han decidido entrenar en la más absoluta intimidad y lejos del mundanal ruido, pero quieres marcarte unos buenos gorilla row semanales? También te valen un par de mancuernas de las de toda la vida. No te preocupes.