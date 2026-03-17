Glow Pilates, la franquicia dedicada al pilates de la empresa de fitness y bienestar Wellness Revolution, inaugura su quinto establecimiento en la ciudad de Barcelona. La apertura de este nuevo centro llega en un momento de expansión de la marca, que ofrece un sistema propio y exclusivo de entrenamiento en el que se combina la práctica del pilates reformer con el entrenamiento de fuerza. “En Glow Pilates los clientes encontrarán un entrenamiento completo que combina pilates reformer y trabajo de fuerza de forma progresiva, con foco en la técnica, el control y la postura, para que cada sesión sea efectiva y segura. Son sesiones dinámicas y progresivas que integran fuerza y control corporal, con atención al detalle y un acompañamiento cercano para todos los niveles”, declara Silvia Canela, máxima responsable de Wellness Revolution.

Con esta apertura, Wellness Revolution consolida su presencia en el mercado. La empresa, que aglutina un conglomerado de marcas dedicadas al bienestar y a la actividad física con las marcas Glow Pilates, YogaOne, OneDiR, OneBarre y Jambox, ha anunciado que la actividad comercial de Glow Pilates se extenderá más allá de Catalunya con la apertura de un primer centro en Madrid.

“Estamos en un momento de expansión muy sólido y lo afrontamos con una prioridad clara: crecer de forma sostenible, eligiendo ubicaciones donde podamos garantizar equipo, metodología y un estándar de calidad consistente en cada centro. Tenemos ya dos locales más alquilados en Madrid, con la obra a punto de empezar, y estamos explorando otras ubicaciones con inversores cualificados en grandes ciudades de España. Barcelona ha confirmado el interés por el pilates reformer con experiencia boutique, y Madrid es el siguiente paso natural. Vamos a seguir creciendo manteniendo la esencia de Glow: calidad, método y una experiencia cuidada, buscando partners con los que ir alineados en esta expansión, que preferimos que sea consistente antes que rápida. Nuestra expansión se apoya en un modelo franquiciable muy acompañado, con formación, procesos y soporte de marketing y operaciones para que cada nueva apertura llegue fuerte desde el primer día”, añade Canela.