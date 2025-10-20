2025.- Bastian Beach, el beach club de moda de la ciudad de Barcelona, amplía su propuesta de bienestar con el lanzamiento del Wellness Club, un nuevo programa que combina energía, consciencia y deporte frente al Mediterráneo.

A lo largo de tres encuentros —19 de octubre, 16 de noviembre y 14 de diciembre—, los asistentes podrán disfrutar de tres experiencias únicas que integran las disciplinas de Barre, Power Yoga y Pilates, cada una acompañada de un brunch saludable diseñado para nutrir cuerpo y mente en un entorno inigualable junto al mar.