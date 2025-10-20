2025.- Bastian Beach, el beach club de moda de la ciudad de Barcelona, amplía su propuesta de bienestar con el lanzamiento del Wellness Club, un nuevo programa que combina energía, consciencia y deporte frente al Mediterráneo.
A lo largo de tres encuentros —19 de octubre, 16 de noviembre y 14 de diciembre—, los asistentes podrán disfrutar de tres experiencias únicas que integran las disciplinas de Barre, Power Yoga y Pilates, cada una acompañada de un brunch saludable diseñado para nutrir cuerpo y mente en un entorno inigualable junto al mar.
El Wellness Club de Bastian Beach nace con un propósito claro: alinear cuerpo y mente en un espacio donde el sonido de las olas acompaña cada respiración. Tres citas para despedir el año con energía y equilibrio, guiadas por profesionales reconocidas del mundo del bienestar.
De la mano de Eleonora Tirabassi, Bastian Beach abrirá este ciclo con dos sesiones de clase de Barre, una disciplina muy de moda pensada para activar la estabilidad, el control y la alineación. Eleonora también será la encargada de hacer las dos sesiones de power yoga y yoga movement-based el día 16 de noviembre a las 10:30 y a las 12 de la mañana.
Se concluirá con una experiencia integral de la mano de Serena Bernasconi (Gaia Pilates) y Cheryl Bodin (Nour Wellness). Juntas guiarán una sesión, el 14 de diciembre, que combina Pilates, breathwork y bienestar holístico. Serena centrará su práctica en la fuerza profunda, mientras Cheryl compartirá herramientas de yoga somático y nutrición antiinflamatoria para potenciar la energía y el equilibrio.