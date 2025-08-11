Sheglam presenta la rutina de maquillaje perfecta para el verano con tres imprescindibles que combinan frescura, hidratación y duración. Perfectos para acompañarte bajo el sol, estos productos están diseñados para mantener tu piel y look radiantes durante todo el día.
Good Grip Hydrating Primer
Un primer en textura gel, libre de aceites y siliconas, que se absorbe rápidamente y deja la piel suave, saludable y con una hidratación duradera. Su fórmula ligera ayuda a fijar el maquillaje durante horas, incluso en ambientes cálidos y húmedos. Disponible ahora en formato de viaje, ideal para llevar a todas partes.
Set Me Up Brow Gel
Gel fijador de cejas con una fórmula transparente, de larga duración y resistente a manchas. Además de mantener la forma de las cejas durante todo el día, hidrata la piel del contorno para un acabado suave y natural, sin sensación pegajosa.
For The Flush Lip & Cheek Tint
Tinte líquido multifuncional para mejillas y labios que proporciona un toque de color natural y duradero. Enriquecido con ácido hialurónico y extracto de fucus, contribuye a mantener la hidratación y aporta un aspecto saludable y luminoso sin necesidad de retoques.