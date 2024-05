Ahora bien, si por lo que sea no acabas de ver claro lo de ponerte una goma de pollo en las orejas, tranqui. Hay otros trucos que también pueden ayudar a deshinchar y perfilar tu cara (y no, no estamos hablando del mewing). Uno de ellos es el uso del gua sha para darte masajes linfáticos y drenar el líquido de tu cara.

En Tiktok es muy fácil encontrar tutoriales de chicas que te explican cómo utilizar el gua sha. Ahora bien, igual que el truco de las gomas, el gua sha no deja de ser un truco también. Es decir, científicamente no se ha demostrado que ayuden a cambiar la distribución de la cara, aunque sí puede verse un resultado de la cara más deshinchada después de usarlo.