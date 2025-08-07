Te has pasado meses y meses ahorrando para estas vacaciones. Y no puedes dejar de pensar en ellas. La ilusión está en modo desborde. Ya tienes los billetes de avión. Y los del tren. También el alojamiento. Son cosas en las que no te duele en absoluto gastar porque te llenan la vida. Lo mismo con los restaurantes a los que irás y los museos que visitarás. Lo que sí que te duele es dejarte parte de esos ahorros en comisiones por estar pagando en el extranjero. Eso no mola nada. La buena noticia es que te las puedes ahorrar todas con la tarjeta imagin débito*. Te contamos más:

Adiós, comisión

El problema de las comisiones en el extranjero, aparte de que son comisiones, es que con la desconexión durante el viaje puede ser que no te enteres mucho de ellas hasta que vuelvas a casa y hagas cuentas. Era uno de esos detalles que solías pasar por alto... hasta que tocaba revisar las cuentas. Sí, posiblemente eras consciente de que se te iba un % extra con cada gasto, pero era un número que no tenías en cuenta, algo casi abstracto en ese estado vacacional de me lo estoy pasando bien y ya sufriré luego. Con imagin eso no es necesario. El hecho de que no aplique comisión por cambio de divisa al pagar con su tarjeta en comercios físicos elimina el problema de raíz. Olvídate de porcentajes.

Aunque no viene mal saber cuánto te estás ahorrando. En países de la Unión Europea que no utilizan el euro, sino alguna otra divisa, te estarás ahorrando un 2,5% de comisión por cada compra en una tienda física. Y esto incluye cafeterías, restaurantes, hoteles, comercios, actividades y todo aquello que no pagues online. Ni la leva búlgara, ni la corona danesa, ni el florín húngaro, ni el zloty polaco, ni la corona checa, ni el leu rumano ni la corona sueca te van a dificultar el viaje. En el resto de países del extranjero te estarás ahorrando incluso más: un 3,95% por compra. Es mucho comparándolo con su antigua tarjeta de débito sin condiciones viajeras.

Dinero del cajero sin recargo

Hay veces en las que necesitas tener dinero en efectivo. Quizás porque un comercio no acepte pago con tarjeta. Quizás porque te viene bien por seguridad mientras estás en otro país. La cosa es que sacarlo de un cajero internacional suele conllevar recargos también. Otro recortito a tu presupuesto. Con la tarjeta imagin débito esto tampoco pasa: sin comisiones por parte de imagin en cajeros del extranjero, aunque siempre cabe la posibilidad de que la entidad propietaria de ese cajero aplique su propia tarifa. Míralo bien en la pantalla. Grano a grano se hace el castillo. Si el viaje es por España, y ojo que el turismo nacional está en auge porque hay sitios maravillosos que ver en nuestro país, también puedes ir tranquilo porque puedes sacar dinero a débito sin comisiones en alguno de los más de 11.000 cajeros que CaixaBank tiene repartidos por las distintas provincias. Y da igual la cantidad que saques, la hora en la que lo hagas o el día de la semana que sea. Y lo mejor es que, estés donde estés, puedes comprobar todo desde tu app: movimientos, límites, disponibilidad... Todo al alcance de un clic y sin sorpresas. Porque tener efectivo está bien, pero tener el control lo está aún más.

Y esto vale también para todo lo anterior: a imagin no le importa el momento y siempre te evita las comisiones, que, en el caso de las retiradas en el extranjero, varían entre el 4,5% y el 5% con una tarjeta imagin débito sin condiciones viajeras.

Control total desde tu smartphone