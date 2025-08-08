¿Tienes los billetes de avión de tus vacaciones de verano con Ryanair? Mala suerte, porque los representantes de Unión General de Trabajadores (UGT) y los de Azul Handling, la filial con autonomía operativa del grupo Ryanair en España, no parecen capaces de ponerse de acuerdo sobre las condiciones laborales de sus trabajadores y se espera que haya una gran huelga en el mes de agosto a partir del día 15. Solo un acuerdo podría evitarlo y, tras la reunión que tuvieron estas dos partes en el día de ayer en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), todo sigue adelante. Se viene una situación que podría cancelar tu vuelo.
En concreto, y para que te vayas mentalizando, la gran huelga de lxs trabajadorxs de Ryanair tendrá lugar los días 15, 16 y 17 de agosto y desde ahí todos los miércoles, viernes, sábados y domingos hasta el 31 de diciembre. Sí, has oído bien: si tienes un vuelo para un viernes del mes de octubre o para un sábado del mes de noviembre debes asegurarte de que no se vea afectado porque es muy probable que así sea. Los horarios de interrupción en esos días serán de 5:00 a 9:00, de 12:00 a 15:00 y de 21:00 a 23:59 horas. Pero no te agobies haciendo cuentas. puedes entrar en la web de Ryanair e ir a la sección Travel Updates para informarte.
De todas formas, lo mínimo que puede hacer la compañía por permitir que esta situación tenga lugar es notificarte en tu correo electrónico. Y es lo que hará. Si no quieres andar por ahí flow detective, puedes simplemente esperar a que las malas noticias lleguen a ti. Sea como sea, ten en cuenta que el marco jurídico de la Unión Europea te reconoce una compensación de hasta 600 euros si tu vuelo se cancela con menos de 14 días de antelación. En principio, y siendo una huelga legítima bien organizada, no debería pasar esto, pero no sabemos cómo evolucionará y si puede que Ryanair se vea obligada a improvisar en algún momento.
¿Es una putada? Sin duda. ¿Tienes derecho a pillarte un cabreo por que te jodan tus vacaciones? Seguro. Pero lo que aquí importa es orientar adecuadamente esa rabia. Al fin y al cabo, el derecho a la huelga es un derecho fundamental de lxs trabajadorxs y una de las razones por las que hoy cuentas con mejores condiciones de trabajo que en tiempos pasados. Hay que apoyar a la gente que curra en la compañía. Hay que animarles y esperar que su presión surta efecto y que la aerolínea se digne a escucharles y atender sus peticiones. Es esta última la responsable de que este panorama se haya terminado dando. Y la que puede evitarlo.