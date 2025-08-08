¿Tienes los billetes de avión de tus vacaciones de verano con Ryanair? Mala suerte, porque los representantes de Unión General de Trabajadores (UGT) y los de Azul Handling, la filial con autonomía operativa del grupo Ryanair en España, no parecen capaces de ponerse de acuerdo sobre las condiciones laborales de sus trabajadores y se espera que haya una gran huelga en el mes de agosto a partir del día 15. Solo un acuerdo podría evitarlo y, tras la reunión que tuvieron estas dos partes en el día de ayer en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), todo sigue adelante. Se viene una situación que podría cancelar tu vuelo.

En concreto, y para que te vayas mentalizando, la gran huelga de lxs trabajadorxs de Ryanair tendrá lugar los días 15, 16 y 17 de agosto y desde ahí todos los miércoles, viernes, sábados y domingos hasta el 31 de diciembre. Sí, has oído bien: si tienes un vuelo para un viernes del mes de octubre o para un sábado del mes de noviembre debes asegurarte de que no se vea afectado porque es muy probable que así sea. Los horarios de interrupción en esos días serán de 5:00 a 9:00, de 12:00 a 15:00 y de 21:00 a 23:59 horas. Pero no te agobies haciendo cuentas. puedes entrar en la web de Ryanair e ir a la sección Travel Updates para informarte.