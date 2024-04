Puede que sea algo que te has planteado tú muchas veces, o que en tu grupo de amigxs lo hayáis comentado: intentar viajar haciendo autoestop y sin gastar dinero. Yendo de lugar en lugar gracias a curros temporales o trabajillos random al más puro estilo mochilero. Pues eso es lo que han hecho estos chicos españoles: carretera y manta. Simplemente con sus mochilas a cuestas.

Los chicos se propusieron el reto de salir de Madrid con 0 euros. Así que empezaron a intentar conseguir dinero vendiendo boletos de una lotería para pagarse un bus o un tren hasta el sur de Francia. Allí un pescador muy amable los acogió en su casa y les dio trabajo. Sí, sí, como lo oyes. Si alguna vez has leído On the road de Jack Kerouac, la esencia de esta historia es la misma pero sin los tintes y las drogas de la Generación Beat.

Eso sí, no todo es de color de rosa: la mayoría de los días viven a base de salchichas de súper, embutido y un poco de pan para no gastar mucho dinero, además de que han tenido que currar en trabajos duros como el asfaltado de calles en Dinamarca. Y es que todo tiene un precio. Aunque sin duda esta puede ser una de las maneras más auténticas de conocer un país y sobre todo su gente.