¿Alguna vez has fantaseado con visitar todos los países del continente europeo sin excepción? ¿En poder decir aquello de no me queda ningún sitio por tachar de la lista? El explorador español Dídac Medrano lo ha hecho y en un vídeo de su cuenta de TikTok habla de los diez destinos que más le han cautivado de todos. ¿El primero? Seguramente no te sorprenda mucho: Suiza. Pese a ser el país más caro del mundo, dice, es el cielo en la tierra gracias a la belleza del sur de Los Alpes, de lagos como el de Lemán, de sus espectaculares carreteras y de sus trenes, a los que cataloga como los mejores del mundo. Es el país de los cuentos por excelencia. El país de las postales idílicas.

E inmediatamente después está Turquía, país del que destaca su bajos precios, su espectacular comida y su arquitectura, la cual considera la más hermosa de toda Europa. Es una rara avis del continente. Otro mundo dentro de nuestro mundo. Y algo similar ocurre con el tercero de la lista. Se trata de Rusia. Allí, escribe Medrano en su publicación en TikTok, puedes disfrutar de ciudades tan mágicas como San Petersburgo, Volgogrado o los pueblos que conforman la región del Cáucaso. Ah, y asegura que la perspectiva occidental de la población rusa está colmada de estereotipos que no se cumplen ni una pizca. Nada de rusxs serixs que se niegan a ayudarte y te echan del país.