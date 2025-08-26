La cultura italiana de playeo tiene mucho que ver con la española: las familias bien cargadas de tuppers con comida, de sillas y de sombrillas y de todo cuanto se necesita para pasar los días entre la arena y el mar. Una tradición veraniega y muy arraigada. Una tradición democratizadora. Sí, a diferencia del resto de lujos, inalcanzables para la mayoría de gente, disfrutar de la playa ha estado siempre al alcance de todo el mundo. También de las clases más humildes. Pero ahora, y según cuentan en un extenso reportaje de The New York Times , eso también está en peligro debido a la privatización de las playas. Se está convirtiendo en otro negocio más.

En concreto, parece ser que en Italia están cada vez más extendidas las concesiones de parcelas de playa a empresas de balneario. Y esto es un problema para la gente con bajos recursos: estas compañías cobran precios cada vez más locos por las tumbonas y las sombrillas -entre 30 euros y 90 euros en algunas de las playas del país- y, lo que es peor, algunas de ellas han comenzando una guerra agresiva contra el playeo gratuito cercando sus parcelas para que nadie entre sin su consentimiento e incluso prohibiendo la comida de casa. No es broma: según dicho reportaje, los balnearios están privando a lxs italianxs de su playeo de toda la vida.