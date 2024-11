Groenlandia no está entre las islas más visitadas del mundo. Y no porque no tenga nada que ofrecer, que sí que lo tiene, sino porque no posee infraestructuras de transporte suficientes para que no cueste la vida llegar hasta allí. Como apuntan desde Xataka, “si Groenlandia tiene un gran desafío a día de hoy que le complica crecer como destino turístico son las conexiones: a la isla más grande del mundo puede llegarse a bordo de un crucero, pero eso implica una inversión notable de dinero y tiempo”. Recursos que no todo el mundo tiene en su poder. Y sí, también hay un aeropuerto en su capital, Nuuk, pero funciona principalmente para desplazamientos internos dentro de la isla.

No obstante, las autoridades de la región quieren cambiar las cosas y conseguir que Groenlandia pase del ostracismo a las revistas de viaje y de la pesca como casi única forma de vida al siempre más lucrativo turismo. ¿Cómo? Construyendo hasta tres aeropuertos más. “Si se cumple el calendario previsto, la primera cinta se cortará este mes de noviembre, cuando se inaugure el aeropuerto internacional de Nuuk”. A partir de ahí, se espera que muchos más turistas se animen a disfrutar de sus espectaculares paisajes, su fauna salvaje, sus glaciares, sus litorales únicos y sus auroras boreales. El 85% de la isla está cubierta de hielo, sí, pero hay muchísimo que hacer allí, lejos del mundanal ruido.