Tres días para vivir algo increíble. Y es que este 13, 14 y 15 de junio ME by Meliá se posicionó en el epicentro del lujo y la cultura, redefiniendo lo que significa disfrutar de este festival icónico.

Antes de nada, adiós a las largas esperas. Este año, ME Barcelona se transformó en el punto de partida perfecto para el Sónar, ofreciendo un servicio de check-in exclusivo. Ubicado en Plaza Cataluña, el hotel proporcionó una forma rápida y cómoda de obtener las entradas al festival , eliminando el estrés de las colas. Pero eso no es todo. Las lujosas instalaciones del hotel, incluyendo su impresionante rooftop bar con vistas panorámicas de la ciudad y cócteles de autor, ya te ponían en el mood del festival desde el primer momento.

Dentro del festival, ME by Meliá contaba con su propio stand “Glam & Make Up”, un espacio diseñado para que pudieras brillar con tu propio estilo. Aquí, los asistentes podían maquillarse y perfeccionar su look con la ayuda de expertos, experimentando con las combinaciones más atrevidas y festivaleras. Además, tenías la oportunidad de participar en el sorteo de 100.000 puntos en Meliá Rewards, utilizables en estancias y experiencias exclusivas. Abierto de 13:00h a 23:00h, contaba con un fotomatón para capturar cada momento mágico del festival.