En concreto, y como cuentan desde Xataka , “Japón está liderando una tendencia única que ofrece servicios de silencio absoluto, brindando a los clientes la opción de evitar interacciones sociales no deseadas”. Sí, tienes que poner un poquito más de pasta encima de la masa, pero con ello puedes hacerte las mechas o depilarte las cejas sin que haya nadie forzándote a hablar frente a ti. Puedes permanecer tranquilx dentro de tu cabeza. Con tus ideas. Con tus fantasías. Pero no solo en ese tipo de comercios. Según este mismo medio, “estos servicios sin conversación están disponibles en peluquerías, tiendas, taxis y restaurantes y buscar atraer a aquellos que desean evitar la charla trivial”.

En España somos muchísimo de small talks : charloteas brevemente dentro del ascensor, intercambias unas cuantas minucias cuando vas en uber camino de casa y te ves obligadx a mantener una conversación con tu peluquera porque ella misma siente que tiene que darte cháchara para ofrecerte un servicio lo más agradable posible. Y en realidad no siempre es así. Reconócelo. La microsocialización es en ocasiones bonita y construye comunidad, pero hay veces en las que simplemente quieres estar en silencio . Sin más. Sin contestar nada. Sin tener que sacar tema de conversación. Sin sentirte presionadx a ser simpáticx. Y en Japón lo tendrías mucho más fácil: puedes pagar para que así sea.

Un ejemplo: quieres comprarte unos pantalones de pana y un jersey bien calentito para el invierno y no eres de quienes compran la ropa por internet porque necesitas probártela, pero eres ciertamente introvertidx y lo pasas mal cuando lxs dependientxs de turno se abalanzan sobre ti para ofrecerte ayuda. En Urban Research, una cadena de tiendas de ropa ubicada en la ciudad japonesa de Osaka, puedes escoger una bolsa específica al entrar que indica que no quieres asistencia de ningún tipo. Una vez la pillas, nadie de la tienda se te va a acercar a soltarte aquello de ¿necesitas ayuda con algo? Nadie te va a seguir con la mirada para ver si en algún momento buscas asesoramiento.

Y con algunos restaurantes, como los de la cadena de sushi Kura Sushi, pasa lo mismo: puedes gestionar todo, tanto el pedido como el pago, a través de tu smartphone, y así librarte de cualquier clase de interacción social en el establecimiento. Por supuesto, quienes son extrovertidxs y aman conectar con otras personas probablemente se lleven las manos a la cabeza con todo esto. Estamos cada vez más desconectados. Todo se va a la mierda. Pero no tiene por qué ser así. En realidad, es una solución muy empática con las personas introvertidas, que no necesitan interacción masiva y prefieren conectar con unas poquitas personas. Las que ellas eligen. No las que encuentran random por ahí.