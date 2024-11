Disney es mucho más que una marca para millones de personas en todo el mundo. También significa infancia. Amistad entre hermanxs. Amor. Toneladas de nostalgia acerca de aquel hogar familiar tan cálido y seguro. La primera película en un cine. Las primeras grandes historias de la vida. Los primeros sueños. Y por eso tantxs adultxs continúan visitando su parque de atracciones. Sí, está ideado principalmente para niñxs, pero sus símbolos resuenan tanto en ti que sigues conectando con ellos. De hecho, algunas personas llevan tan lejos este vínculo con Disney que deciden reservar entradas para Disneyland con la principal intención de esparcir allí las cenizas de sus seres queridos.

Porque sí: la leyenda es cierta. Aquellas historias que hablaban de gente colando cenizas en el parque y lanzándolas al aire eran ciertas, como descubrió el periodista Erich Schwartzel, del The Wall Street Journal, a través de un extenso reportaje. Al parecer, las esconden dentro de las bolsas de maquillaje, dentro de los frascos de pastillas o en el fondo de las mochilas. Pasan los controles sin problemas. Una vez dentro, basta con encontrar un rincón en el que no haya personal del parque. No obstante, estos actos no siempre pasan desapercibidos: tal como explicaba Eric en su trabajo, los empleados de limpieza de Disneyland cuentan con un código para identificar las cenizas: HEPA cleanup.