El funcionamiento actual del mundo depende de internet . Eso ni se puede discutir. De ahí que la sensación más normal y más generalizada sea que año tras año el sistema probablemente sea más seguro. Que los gobiernos, las instituciones y las multinacionales tecnológicas deben estar trabajando incansablemente para fortalecer la red mundial y que no haya apagones que comprometan dicho funcionamiento. Pero es una intuición errónea. Como cuenta el periodista experto en tecnología Alberto R. Aguiar , “internet es cada vez más frágil” y apagones como el sufrido la semana pasada por culpa de la caída de Amazon Web Services “van a ser cada vez más frecuentes”.

Y sí, una vez más, como ocurre en tantos otros sectores dominados por megacorporaciones, el problema aquí reside en la concentración del poder. Para que te hagas una idea y según los datos recopilados por el propio Aguiar, “si se excluye a China, solo las grandes plataformas como Amazon Web Services, Azure de Microsoft o Google Cloud concentran más de la mitad del mercado de servicios digitales”. Es decir, que estos servicios de alojamiento en la nube son responsables de que funcione aproximadamente la mitad de internet. Esto incluye tiendas, servicios de streaming y cosas así de las que se puede prescindir un rato, pero también cosas vitales como hospitales.