El desarrollo tecnológico avanza a una velocidad vertiginosa. Tus necesidades no. Por eso no necesitas comprarte el enésimo nuevo modelo de iPhone cada vez que sale al mercado. ¿De verdad va a ofrecerte algo que mejore significativamente tu vida? ¿De verdad va a hacer que sea más satisfactoria? ¿De verdad merece la pena a cambio de tantísimo dinero y, aún más importante, a cambio de joder aún más un planeta que parece al borde del llanto? Sabes que no. Y no eres el único: según cuentan desde Business Insider, la generación Z está cada vez más y más enamorada de los móviles de segunda mano. Los valores han cambiado. La dinámica ha cambiado. Y las marcas intentan resistirse.

”Mediante una práctica llamada emparejamiento de piezas, en la que una pieza de repuesto solo puede funcionar si el software de una marca la reconoce y aprueba, las empresas tecnológicas han dificultado la reparación de tu propio teléfono o que lo hagan tienda de terceros: si cambias la pantalla rota de tu iPhone en un taller local es posible que tu reconocimiento facial no vuelva a funcionar”, apuntan desde dicho medio. De una u otra manera, los grandes fabricantes de smartphone quieren que sigas consumiendo teléfonos como si fueran caramelos y no les mola nada que lxs gen Z abracen los móviles reacondicionados y de segunda mano con tanta efusividad. Sus cuentas sufren.