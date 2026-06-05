IQOS, la marca para usuarios adultos de productos con nicotina que impulsa un futuro libre de humo, presenta REMIX, su nueva edición limitada inspirada en esa energía única que transforma el verano. Un momento del año en el que cambian los ritmos, los planes y la forma de vivir cada experiencia. Una actitud que invita a improvisar más, a descubrir nuevos lugares y a reinterpretar lo cotidiano desde una mirada más libre, creativa y espontánea.

La nueva edición limitada: “Tu verano en modo remix”

Con REMIX, IQOS convierte el verano en un espacio de expresión personal donde música, movimiento, color y sensaciones se mezclan para crear nuevas formas de disfrutar cada momento. Inspirada visualmente en el universo del remix —entendido como mezcla de referencias, estímulos y emociones— esta edición limitada apuesta por una estética contemporánea y vibrante, marcada por degradados dinámicos, reflejos holográficos y acabados metálicos que trasladan la energía de los festivales, las noches de verano y los destinos costeros al diseño del dispositivo. Bajo el claim “Tu verano en modo REMIX”, la nueva edición limitada invita a los usuarios adultos a cambiar el ritmo y dejarse llevar por nuevas experiencias. Porque el verano nunca llega en silencio: llega con una nueva luz, una nueva energía y esa sensación de que, cuando cambia la energía, también cambia la forma de vivir cada momento. Y estará disponible en toda la familia IQOS ILUMA i, IQOS ILUMA i PRIME, IQOS ILUMA i e IQOS ILUMA i ONE, acompañada además de accesorios exclusivos diseñados para potenciar la personalización y adaptar el dispositivo al estilo de cada usuario adulto. Cubiertas holográficas, carcasas laterales de aluminio, deco patches y sets de aros completan una propuesta inspirada en la estética visual del verano y la cultura musical contemporánea. Una edición limitada que continúa con la tecnología de IQOS ILUMA i basada en el calentamiento de tabaco por inducción (calentando el tabaco desde el interior sin generar humo, ceniza y produciendo menos olor que los cigarrillos); todo ello sin el uso de líquidos, sino unidades de tabaco concebidas para calentar. Además, desde el 1 de junio hasta el 15 de julio, la marca activará un descuento de 20€ en los dispositivos IQOS ILUMA i y IQOS ILUMA i ONE. Esta promoción estará disponible en todos los canales y puntos de venta tanto para aquellos que quieran hacer el cambio como para los ya usuarios de IQOS.

Un mundo de experiencias: la agenda IQOS para este verano

Pero REMIX va mucho más allá de una edición limitada. Este verano, IQOS desplegará su universo creativo en algunos de los principales destinos turísticos y culturales del país a través de pop-ups, colaboraciones musicales, activaciones especiales y experiencias inspiradas en la música, la creatividad y las nuevas formas de vivir el verano. Una propuesta pensada para acompañar a los consumidores adultos allí donde viven el verano y conectar con ellos a través de momentos, lugares y experiencias que forman parte de esta época del año. De junio a septiembre, la marca estará presente en distintos destinos de costa y enclaves culturales del país como Formentera, Ibiza, Jávea, Alicante, Málaga, Marbella, Bilbao, Valencia o Costa Brava, entre otros destinos y, para no perderse ni una de estas citas, IQOS ha creado unalanding pageen donde los usuariosadultos podrán ver la agenda de IQOS mes a mes para este verano a lo largo de 11 ciudades españolas en las que el universo IQOS vibrará en modo REMIX. Esta información también estará disponible a través de su perfil en Instagram (@iqos_esp). Además, IQOS reforzará su presencia en festivales como Festival de Les Arts Valencia (5 y 6 de junio) Mad Cool Festival Madrid (del 8 al 11 de julio), o Brunch Electronik Barcelona (23 y 30 de agosto, y 6 de septiembre), llevando el universo REMIX a algunos de los encuentros musicales más relevantes del verano. La marca estará presente también en celebraciones locales y citas culturales como San Juan en Alicante (8-30 de junio), la Feria de Málaga (del 15 al 22 de agosto) o la Semana Grande de Bilbao (del 22 al 30 de agosto), donde desplegará experiencias vinculadas a la música, la gastronomía y el entretenimiento, siempre con las IQOS Boutique o Pop-up Stores de verano como epicentro de las celebraciones para el usuario adulto local.

IQOS x ZAMNA

Como parte de este ecosistema cultural y experiencial, IQOS desplegará durante el verano la plataforma IQOS x ZAMNA, una colaboración vinculada al universo de la música electrónica. La iniciativa estará presente en diferentes ciudades de la geografía española con una agenda de eventos con paradas en Marbella, Valencia, Barcelona —con motivo de Off Week Festival (domingo, 21 de junio)— y Madrid — en donde la marca participará en el evento Black Coffee (11-12 de septiembre), y a las que se irán incorporando nuevos destinos y fechas acercando el universo IQOS x ZAMNA a algunos de los encuentros más destacados de la escena electrónica del verano. La colaboración con ZAMNA forma parte de la evolución de IQOS hacia una plataforma de experiencias musicales y culturales capaz de conectar con nuevas comunidades a través de festivales, nightlife y experiencias inmersivas.

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