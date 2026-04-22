IQOS, la marca de dispositivos para tabaco calentado para usuariosadultos de nicotina que impulsa un futuro libre de humo, presenta Electric Purple, un nuevo color que seincorpora al portfolio de la gama IQOS ILUMA i para electrizar los sentidos. Y con el que marca un pasomás en su evolución hacia un universo cada vez más conectado con la cultura, el diseño y lasexperiencias.
Con Electric Purple, IQOS introduce dentro de su catálogo una nueva propuesta estética conpersonalidad que conecta con una generación de consumidores que valoran la creatividad y la expresiónpersonal. Más que un nuevo color, Electric Purple es una actitud: una forma de celebrar a quienesencuentran inspiración en la música, el arte o los pequeños momentos que lo cambian todo.
Esto nace de una idea muy simple: hay energías que no se ven, pero se sienten. Es esa vibra que empiezacon un beat, se cuela por dentro y termina transformando un instante cualquiera en algo especial. Es lafuerza que despierta la imaginación, impulsa a crear sin límites y conecta con lo que realmente nosmueve. Precisamente esa energía es la que captura el nuevo IQOS ILUMA i Electric Purple: un colorvibrante, con personalidad y que acompaña al usuario para disfrutar de su momento IQOS. Porquecuando todo se sincroniza —el ritmo, el plan y quienes nos rodean—, la experiencia se vuelve Electric.
El nuevo color IQOS ILUMA i Electric Purple estará disponible a nivel nacional a partir del 26 de marzoen sus tres versiones: IQOS ILUMA i, IQOS ILUMA i PRIME e IQOS ILUMA i ONE. Se trata de un tonoenérgico que amplía las opciones de personalización y refuerza el enfoque de diseño que caracteriza a lafamilia ILUMA.
“Electric Purple representa energía, creatividad y una forma diferente de vivir las experiencias. Con estenuevo color queremos seguir ampliando las opciones dentro del universo IQOS ILUMA i y ofrecer a losusuarios adultos nuevas formas de expresar su estilo”, explica Teresa Salvador, Head of Brand Marketing& Portfolio de IQOS Spain.
IQOS x BRESH: cuando la energía se convierte en experiencia
El lanzamiento de Electric Purple llega acompañado de una colaboración entre IQOS y BRESH, unfenómeno cultural nacido en Argentina y presente en las principales capitales del mundo. Conocida porser punto de encuentro para miles de personas, las fiestas BRESH se han consolidado como referentes entorno a la música, creatividad y la celebración colectiva. Así como Electric Purple, que también habla deenergía, expresión y la ganas de vivir el momento.
Esta unión nace con un objetivo claro: transformar la energía del nuevo color en experiencias reales quese vivan, se compartan y se recuerden. En este marco, IQOS desarrollará junto a BRESH una serie deactivaciones que recorrerán la geografía española en los próximos meses. Electric Purple cobrará vida através de las fiestas BRESH, pero también con eventos propios de IQOS, experiencias en las boutiques yencuentros exclusivos con su comunidad.
La agenda de activaciones tendrá lugar en Valencia -23 abril-, Barcelona -29 abril-, Madrid -1 mayo-,Sevilla -7 mayo-, Murcia -14 mayo-, y Alicante -27 mayo-. Una red de experiencias pensadas para vivirElectric Purple en primera persona, en espacios donde la cultura se crea en tiempo real.
¿Y si esa energía hiciera realidad los sueños?
Electric Purple se acompaña además de IQOS Electric Dreams, una propuesta experiencial que invita alosusuarios adultos de IQOS Club a participar en cinco aventuras únicas e irrepetibles, desde Zúrich aMarrakech, que electrizarán los sentidos. A través de esta iniciativa, podrán optar a experienciasexclusivasen distintos destinos internacionales: desde un concierto bajo cero en una cueva en Eslovenia (Beatsbelowzero), una experiencia orquestal privada tras una cena inolvidable en Seúl (Sleep-in symphony), unanochede música bajo las estrellas en el desierto de Marruecos (Midnight Mirage), una carrera de karting frente
al mar en Lisboa (Cargo-karting) o vivir el icónico Street Parade de Zúrich desde una carroza (SwissDreamParade). Cinco propuestas que transforman la energía de Electric Purple en vivencias memorables.
Porque Electric Purple representa una nueva expresión dentro del universo IQOS. Un color que destaca,que transmite energía y que refleja la actitud de quienes siempre buscan algo más. Porque en IQOS eldiseño no es solo estética, es identidad.
Esta atmósfera también conquistará las IQOS Boutique de toda España, cuyas fachadas se envolverán enuna piel de aluminio microperforado inspirada en patrones lenticulares que juegan con la percepción.Dentro, elementos inspirados en centrales energéticas y lámparas de plasma refuerzan un entornodinámico y tecnológico donde la energía se vive en cada detalle.
Y es ahí, en ese instante donde todo cobra sentido, donde vive Electric Purple. En la chispa que aparecesin avisar, en la música que conecta, en la energía que se comparte. Porque disfrutar el momento no esdetener el tiempo, es sentirlo más intensamente. Es dejarse llevar por lo que vibra, por lo que inspira,por lo que transforma lo cotidiano en algo único. Electric Purple no es solo un color, es una invitación avivir más, a sentir más, a hacer de cada instante el disfrute del momento IQOS.
Para más información, visita www.iqos.com o @iqos_esp *IQOS no está exento de riesgo y con su uso se inhala nicotina, que es adictiva. Dirigido únicamente aadultos.