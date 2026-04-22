IQOS, la marca de dispositivos para tabaco calentado para usuariosadultos de nicotina que impulsa un futuro libre de humo, presenta Electric Purple, un nuevo color que seincorpora al portfolio de la gama IQOS ILUMA i para electrizar los sentidos. Y con el que marca un pasomás en su evolución hacia un universo cada vez más conectado con la cultura, el diseño y lasexperiencias.

Con Electric Purple, IQOS introduce dentro de su catálogo una nueva propuesta estética conpersonalidad que conecta con una generación de consumidores que valoran la creatividad y la expresiónpersonal. Más que un nuevo color, Electric Purple es una actitud: una forma de celebrar a quienesencuentran inspiración en la música, el arte o los pequeños momentos que lo cambian todo.

Esto nace de una idea muy simple: hay energías que no se ven, pero se sienten. Es esa vibra que empiezacon un beat, se cuela por dentro y termina transformando un instante cualquiera en algo especial. Es lafuerza que despierta la imaginación, impulsa a crear sin límites y conecta con lo que realmente nosmueve. Precisamente esa energía es la que captura el nuevo IQOS ILUMA i Electric Purple: un colorvibrante, con personalidad y que acompaña al usuario para disfrutar de su momento IQOS. Porquecuando todo se sincroniza —el ritmo, el plan y quienes nos rodean—, la experiencia se vuelve Electric.

El nuevo color IQOS ILUMA i Electric Purple estará disponible a nivel nacional a partir del 26 de marzoen sus tres versiones: IQOS ILUMA i, IQOS ILUMA i PRIME e IQOS ILUMA i ONE. Se trata de un tonoenérgico que amplía las opciones de personalización y refuerza el enfoque de diseño que caracteriza a lafamilia ILUMA.

“Electric Purple representa energía, creatividad y una forma diferente de vivir las experiencias. Con estenuevo color queremos seguir ampliando las opciones dentro del universo IQOS ILUMA i y ofrecer a losusuarios adultos nuevas formas de expresar su estilo”, explica Teresa Salvador, Head of Brand Marketing& Portfolio de IQOS Spain.