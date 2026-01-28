Todo el mundo quiere tener calle. Aunque sea un poquito. Saber moverte por la ciudad sin mirar Google Maps, recorrer calles y calles en piloto automático porque las tienes grabadas en la mente, conocer las mejores terrazas para tomar algo con tus amigos o saberte alguna leyenda rara de tu barrio que poca gente conoce. Si haces check en todas: efectivamente, llevas muchos kilómetros de calle a tus espaldas. Y este 2026, con la llegada de la moto eléctrica S02 de Silence, puedes sumarle más a tu cuenta. Y encima de manera súper fácil y sostenible.

Lo eléctrico tiene más calle

Empecemos por lo obvio: cada vez más ciudades cuentan con zonas de bajas emisiones en las que no puedes entrar con según qué vehículos convencionales. Pero eso no te pasa con la S02: con esta moto, sin emisiones ni ruidos, puedes recorrer todas y cada una de las calles de tu ciudad. Para que luego no te hablen de ese café de especialidad que ha abierto hace poco en el centro y te quedes con cara de cerocalle. Además, la nueva S02 alcanza los 85 km/h, sin importar si estás en el corazón de la ciudad o circulas por vías rápidas o rondas, para que llegues on time a todas tus citas, a menos que quieras hacerte de rogar.

¿Y si te quedas sin batería? Para empezar, la nueva scooter de Silence cuenta con 138 kilómetros de autonomía, así que imagina todas las vueltas que puedes dar por la ciudad en un solo día antes de acabarla. Pero es que además la S02 está diseñada para tener más calle que ninguna otra: su batería extraíble tipo trolley de 5,6 kWh puede extraerse para cargarse desde cualquier enchufe estandar. En serio. No te hace falta ir a ningún sitio especial. La puedes cargar en casa de algún colega y luego volverte a casa full de energía. Ah, y si no quieres esperar, puedes suscribirte al servicio de intercambio de baterías Battery Stations de ACCIONA y disponer de una batería con carga completa en menos de 30 segundos.

En la calle se comparte y se luce

Cada vez pasamos más tiempo dentro de nuestras casas haciendo scrolling mientras ghosteamos los mensajes de nuestros amigos. Nos estamos perdiendo lo auténtico de la ciudad porque la calle nos invita a socializar, juntarnos, mezclarnos y ser uno de muchos, de un mucho que mola, que son los tuyos. Por eso, este modelo de S02 trae la función ‘prestar la moto’. Que sí, que la puedes habilitar desde el móvil para conducirla sin necesidad de llaves físicas. Ponte creativo e imagínate la de situaciones en las que esto puede ser de tremendísima utilidad. Vamos, te puede sacar de más de un apuro. O hacerte el remolón para que tu pareja la coja y te vaya a recoger a esa postfiesta.