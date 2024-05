¿Nos hemos puesto las pilas con la sostenibilidad muy tarde? Sin duda. ¿Mejor tarde que nunca para intentar limitar el calentamiento global y con ello todas las movidas climáticas y sociales derivadas de ello? Sin duda también. No podemos permitirnos desentendernos. No puedes permitirte desentenderte. Y lo sabes: llevas un tiempo reciclando en casa, teniendo más cuidado con el consumo energético y tratando de ir en bicicleta o en transporte público a la universidad o a la oficina. Muy bien. Sin embargo, hay otra posibilidad ecológica a tu alcance que no estás aprovechando demasiado: la de comprar tecnología de segunda mano en lugar de irte a por productos nuevos.

Y el impacto de esta decisión es increíble. Según un informe medioambiental elaborado por la web Milanuncios, del que se hacen eco desde La Vanguardia, “optar por la segunda mano implica un ahorro gigantesco en el proceso productivo, ya que se trata de materias y recursos claves que ya fueron explotados en una primera ocasión”. En concreto, parece que solo las ventas de tecnología de segunda mano de esta web han supuesto ya un ahorro de 7.606,77 toneladas de dióxido de carbono para la atmósfera. Ahora súmale el ahorro de otros portales de España, de otros portales de otros países de Europa y de otros portales de otros países del mundo. Es mucha tela.