Google ha incorporado una nueva utilidad que permite a los usuarios seleccionar sus medios favoritos como fuentes preferidas dentro de la Búsqueda. Gracias a esta opción, los lectores pueden indicar a Google qué publicaciones quieren ver con más frecuencia cuando realizan búsquedas relacionadas con la actualidad.
Así, a partir de ahora puedes añadir códigonuevo como fuente preferida para que cuando busques noticias sobre temas de actualidad sea más probable que nuestros contenidos te aparezcan en el módulo de Noticias destacadas. Para que no te pierdas absolutamente nada y estés al día de la info que de verdad te importa.
Cómo añadir códigonuevo a tus medios favs
1. Accede al enlace directo de códigonuevo en la herramienta de fuentes preferidas de Google haciendo click en este mismo enlace.
2. Inicia sesión con tu cuenta de Google, si no lo has hecho ya.
3. Selecciona códigonuevo como una de tus fuentes preferidas.
4. A partir de ese momento, cuando hagas búsquedas de actualidad en Google, tendrás más posibilidades de encontrar nuestras noticias.
Una forma sencilla de no perderte nuestras noticias
Añadir códigonuevo como fuente preferida es una manera rápida de seguir más de cerca la actualidad que elaboramos cada día desde nuestra redacción. Todo ello sin coste, sin instalar ninguna aplicación adicional y manteniendo el control sobre las fuentes informativas que cada usuario quiere priorizar.
Para códigonuevo, esta nueva función supone una oportunidad para reforzar el vínculo con nuestros lectores habituales y facilitar que quienes confían en nuestra cobertura puedan encontrarnos de forma más directa en Google. En un entorno informativo cada vez más amplio, poder elegir fuentes preferidas te ayuda a personalizar tu experiencia de búsqueda.
Añade códigonuevo como fuente preferida en Google aquí y no te quedes fuera de la conversación.