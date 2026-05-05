Google ha incorporado una nueva utilidad que permite a los usuarios seleccionar sus medios favoritos como fuentes preferidas dentro de la Búsqueda. Gracias a esta opción, los lectores pueden indicar a Google qué publicaciones quieren ver con más frecuencia cuando realizan búsquedas relacionadas con la actualidad. Así, a partir de ahora puedes añadir códigonuevo como fuente preferida para que cuando busques noticias sobre temas de actualidad sea más probable que nuestros contenidos te aparezcan en el módulo de Noticias destacadas. Para que no te pierdas absolutamente nada y estés al día de la info que de verdad te importa.

Cómo añadir códigonuevo a tus medios favs

1. Accede al enlace directo de códigonuevo en la herramienta de fuentes preferidas de Google haciendo click en este mismo enlace. 2. Inicia sesión con tu cuenta de Google, si no lo has hecho ya. 3. Selecciona códigonuevo como una de tus fuentes preferidas. 4. A partir de ese momento, cuando hagas búsquedas de actualidad en Google, tendrás más posibilidades de encontrar nuestras noticias.

Una forma sencilla de no perderte nuestras noticias