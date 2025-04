No es ningún rumor para meterte miedo: es oficial que Meta utilizará tus datos para entrenar a su inteligencia artificial. Y no solo las conversaciones que tengas con Meta AI desde Whatsapp, no, sino toda la información pública que tengas en las plataformas de la compañía. Bio. Publicaciones. Comentarios. En Facebook. En Instagram. En la propia Whatsapp. Con que tengas 18 años ya entras en la lista. Todo, dicen, para mejorar la experiencia que puede ofrecerte su IA. ¿Y si no te mola para nada que tus datos sean usados para esto y prefieres que Meta no les meta mano? En ese caso debes enviar un formulario de oposición.

Como recoge el correo electrónico que la compañía está enviando a todos sus usuarios, “si nos comunicas tu oposición, te enviaremos un correo electrónico para confirmarte que, a partir de ese momento, no utilizaremos tus interacciones con las funciones de la IA en Meta ni tu información pública procedente de los productos de Meta para las finalidades mencionadas anteriormente”. Y ahí mismo, en ese mail, tienes un enlace en el que clicar para ir a una página en la que se amplía información sobre el uso de tus datos y en el que puedes encontrar un botón de oposición. Solo tienes que bajar del todo para localizarlo.