Cuando sonó el mensaje de alerta en los teléfonos de los valencianos, negocios como Abanicos Andrés Pascual ya habían sido arrasados por el barro. Esta empresa de abanicos artesanos de Aldaia, con más de 140 años de historia, fue uno de los cientos de comercios afectados por las inundaciones de la DANA el 29 de octubre de 2024. Más de un año después, gracias al apoyo de voluntarios y entidades privadas, Macarena Andrés, gerente de Abanicos Andrés Pascual, ha logrado reabrir sus puertas y retomar la actividad. Su caso forma parte de una serie de cápsulas sobre comercios y autónomos que, de una forma u otra, siguen enfrentándose a las consecuencias de aquellas inundaciones. Y tú, ¿conoces alguna historia similar? 💬