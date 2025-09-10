Con más de 15 años de experiencia liderando estrategias, crecimiento empresarial y transformación digital en compañías globales como Google, YouTube y Coca-Cola , Beltrán es un referente del sector audiovisual y de medios. En su última etapa como CEO de Suma Content , logró crear y consolidar un modelo empresarial pionero en el mercado, impulsando series de éxito como La Mesías, Superestar o Cardo. Su visión estratégica será clave para la evolución del modelo de YouPlanet.

El grupo YouPlanet anuncia hoy la incorporación de Beltrán Gortázar como nuevo Vicepresidente de Estrategia , desde donde también impulsará la unidad de contenidos y producción de la recién creada YouPlanet Studios , como CEO de la misma.

La llegada de Beltrán Gortázar marca un paso decisivo en la evolución del grupo: la creación de YouPlanet Studios, una nueva unidad dedicada al desarrollo y producción de contenidos, hogar de los mejores creadores de la industria y que pone la calidad del contenido y su alcance en el centro de acción.

Asimismo, el grupo YouPlanet ha adquirido el proyecto de innovación y producción que Beltrán venía desarrollando tras su salida de Suma Content. Esta operación aporta, desde el primer día, un roster de IPs en desarrollo con talento de primer nivel en la industria, así como diversas iniciativas en el ámbito de la innovación aplicada al sector audiovisual.

“Con YouPlanet Studios, abrimos una nueva etapa para el grupo: reforzamos nuestra capacidad de generar contenido con visión global, apostando por un modelo integrado que conecta talento, contenidos de calidad y escala. Este movimiento nos posiciona con más fuerza en una industria que evoluciona rápidamente, y reafirma nuestro compromiso con los creadores como motor de todo lo que hacemos”, señala Luis de Val, Presidente del grupo YouPlanet.

Por su parte, Beltrán Gortázar comenta:

“Es muy emocionante liderar esta nueva etapa, donde, con la fuerza del grupo YouPlanet y YouPlanet Studios, nos situamos en una posición única para diseñar, producir y distribuir contenidos que crucen tres ejes: alcance global, calidad en las historias y el mejor talento de la industria, siemprea postando por la innovación, tanto en las narrativas como en los procesos del sector.”

En esta nueva etapa, YouPlanet Studios se posiciona como un motor creativo capaz de desarrollar y producir historias de ficción para plataformas y cadenas, formatos de entretenimiento de gran alcance, así como largometrajes con distribución en cines. La división nace con la vocación de impulsar narrativas innovadoras que conecten con audiencias globales, ofreciendo un catálogo diverso que combina calidad artística, visión estratégica y el talento de los mejores creadores de la industria.