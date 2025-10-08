Las previas tienen un encanto muy especial. El hype por las nubes. Las nuevas compañías. La música despertando en ti unas ganas increíbles de fluir. La party es mucho mejor party cuando ha habido una previa antes. Y ninguna tan top como esa que tiene lugar en el rincón más inesperado. Como las que están organizando Bacardí y Cola en diferentes ciudades de España. La de A Coruña del pasado 27 de septiembre, en la que estuvimos y vivimos una previa espectacular, en un espacio que recreaba una tienda de ultramarinos. Y allí vimos desfilar ante nuestros ojos a toda esa maravillosa fauna típica de las previas. Porque no, no todo el mundo se las monta igual. Es como si la naturaleza nos hubiera dado a cada unx de nosotrxs un rol para este tipo de eventos. El destino. El ser cada unx una pieza imprescindible de un puzle que define las noches. Y tú, sí tú, que estás ahí en tu casa o en el metro camino de la uni leyendo esto, también tienes un papel clave en el juego de la previa. ¿Nunca te lo habías planteado? Es el momento de que abraces tu previa character.

El que se muere por contarte su vida

Las previas no tienen reglas. No hay una manera correcta de vivirlas. Y ese espacio legal lo utilizan algunas personas con la finalidad de darte unas buenas turras. Y, oye, que algunas veces son interesantísimas y te atrapan. Esa amiga que no se aclara con su vida amorosa. El tipo que acabas de conocer y que está harto de su trabajo. Tu bestie hablándote de la gran serie que empezó la semana pasada. El problema es cuando quieres moverte para mezclarte con otra gente y con otras vibes y no te sueltan. La excusa de ir al baño es tu aliada. Si es que no eres tú la turras...

El que se piensa que ya está en la disco

¿Qué acabamos de decir de las reglas en las previas? Que no las hay. Y aquí hay otro espécimen que lo aprovecha para lo opuesto al cuentavidas: para poner la música full volumen y darlo todo bailando como si ya estuviera dentro de la disco. Son dos energías contrarias. El de antes te permite ir entonándote mientras charloteas. Este te da un push para que no te olvides de lo que se viene horas después. Si eres este personaje, guay, pero aprende a darle descanso a lxs demás de vez en cuando. Si manejas bien esa energía te vuelves la reina o rey de la previa.

El que come por encima de sus posibilidades

A nivel alimenticio, las previas son una especie de limbo: hay quien picotea algo para asentar el estómago y hay quien ya está en modo party y no le entra ni una aceituna. Y luego está el devoracocinas. El que arrasa con todo lo que tienes en casa o presiona a la peña para pedir algo porque con el estómago vacío no se puede ir de fiesta. No es bueno dejarse ir mucho por su pasión porque luego te hartas de comer y te da bajona, pero un poquito de caso viene bien: acompañar tu bacardi con un aperitivo en condiciones es más que inteligente y recomendable.

El relaciones públicas de su casa

Tiene unas ganas de pasárselo bien potentes, pero es esa clásica persona a la que le mola tenerlo todo controlado, por lo que se pasa el 90% de la previa liadx con el móvil para movilizar a la gente. Emma viene de camino. Luis está abajo y sube con hielos. El grupo de Celia viene más tarde. Sus intenciones son buenísimas porque solo quiere ver al grupo en estupenda unidad, pero sufres un poco viendo que no se relaja. Así que, sí: si es de quienes adoran un Bacardí y Cola, posiblemente sea el mejor momento de su noche.

El periodista como hobby nocturno

Más te vale tener tu mejor sonrisa siempre preparada porque este personaje del grupo es un paparazzi en potencia. No hay minuto en el que no saque una selfie o un vídeo redondo para el grupo del Whatsapp. Y no te preocupes porque te va a etiquetar. No se le olvida. La parte buena es que en la previa es cuando estás más enterx y lindx, y esas imágenes en redes pueden despertar mucho interés. Spoiler secreto: ella o él también quiere que le hagan fotitos y vídeos, así que no seáis vagxs y devolvedle el favor de vez en cuando. Aunque sea en proporción 10:1.

El eternamente no preparado para salir

Una fiesta como las de Bacardí y Cola, nunca decepciona. Por eso, el eternamente no preparado para salir trata de estirar la previa tantísimo: está convencido de que lo mejor de toda la noche son esos momentos antes de tirarle para la calle. Así que siempre que le decís que ya es hora de salir suelta aquello de espérate que me termine mi bacardí y cola. Pero cuando te quieres dar cuenta tiene uno nuevo en la mano. O tiene que ir al baño. O va a cambiarse de outfit. Puede ser desesperante. Y contagiosx.

Cambia tu rol en las previas de Bacardí y Cola