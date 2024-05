Ya conocemos el cartel completo de Tomavistas 2024. El festival madrileño cierra su programación con ocho nuevas confirmaciones: The Reytons, Hinds, Laetitia Sadier & The Source Ensemble, Los Estanques, Aiko El Grupo, Pipiolas, Rocío Saiz y Bum Motion Club. Una excelente última tanda de nombres que se han desvelado en la fiesta especial que Tomavistas celebró anoche en la sala El Sol junto a Vibra Mahou, rodeados de amigos y familia y con actuaciones en directo de Cariño, Dharmacide, Say Yes DJ y la aparición sorpresa de Pipiolas. Y para redondear este último anuncio, Tomavistas detalla además su distribución por días.

El viernes 24 de mayo, la Caja Mágica acogerá los directos de The Blaze, Editors, Los Planetas (30 aniversario “Super 8”), Dinosaur Jr, The Reytons, Dry Cleaning, Joe Goddard, Standstill, Baiuca, Hinds, Bodega, La Luz, Repion, Melenas y Pipiolas. Y el sábado 25 podremos disfrutar de Phoenix, Belle and Sebastian, The Jesus and Mary Chain, Villagers, Alizzz, Cariño, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Hurray for the Riff Raff, Georgia, Laetitia Sadier & The Source Ensemble, Los Estanques, Aiko El Grupo, Adiós Amores, Rocío Saiz y Bum Motion Club. Un inmejorable cartel para celebrar la octava edición y los diez años de vida de una de las citas más esperadas y queridas del panorama festivalero nacional. Tomavistas cuenta un año más con el apoyo de Vibra Mahou —la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas que impulsa encuentros en torno al directo—, y la Comunidad de Madrid, que comparte con el festival #ElMejorEstiloDeVidaDelMundo.

Nuevas confirmaciones

THE REYTONS Desde Rotherham llega a Tomavistas la nueva sensación de la música de Reino Unido: The Reytons. Después de conseguir el número uno en UK Album Charts en 2023 con “What’s Rock And Roll?”, la banda vuelve para repetir éxito con su tercer álbum, “Ballad of a Baystander”. Un disco que acaba de ver la luz repleto de irresistibles hits de rock y punk que golpean con el impulso de un tren de carga desbocado, lleno de bengalas rojas, encanto norteño y coraje de clase trabajadora. De su potente directo podremos disfrutar en Tomavistas, en la que será además la primera visita a Madrid de toda su carrera. HINDS El regreso de Hinds es una de las mejores noticias que nos ha dejado este comienzo de 2024. Cuatro años después de su aclamado último disco, “The Prettiest Curse”, la banda madrileña ha vuelto a la escena reconvertida a dúo y con nuevo álbum entre manos. De él ya nos han adelantado el magnífico ‘Coffee’, un single que llega con la producción de Pete Robertson (The Vaccines, beabadoobee) y mezclado por Caesar Edmunds (The Killers, Wet Leg). Un primer aperitivo de todas las sorpresas que están por llegar, y que podremos saborear en Tomavistas dentro de su gira de presentación.

LAETITIA SADIER & THE SOURCE ENSEMBLE Letrista, guitarrista, teclista y compositora, Laetitia Sadier es una de las grandes personalidades del pop moderno. Su música aúna la esencia de su admirada Brigitte Fontaine, el krautrock o la música brasileña, elementos que han marcado su carrera en solitario y sus proyectos Stereolab y Monade. Con una notable y original técnica guitarrística, y con esa capacidad para armar exquisitas piezas personales y sin estridencias, sigue firmando algunas de las páginas más brillantes del pop actual. A Tomavistas llega con su proyecto Laetitia Sadier & The Source Ensemble para presentar “Rooting for Love” su nuevo y exquisito disco publicado a principios de 2024. LOS ESTANQUES Radicados en Madrid, Iñigo Bregel (voz, teclado y guitarra), Germán Herrero (guitarra), Daniel Pozo (bajo) y Andrea Conti (batería) han ido demostrando paso a paso, disco a disco, concierto a concierto, que Los Estanques son un grupo imprescindible en nuestra escena. Su pasión y amor por la psicodelia y el rock de los años 70, siempre desde una perspectiva personal y contemporánea, están presentes en todas sus composiciones. Ahora vuelven con nuevo álbum, “Uve”, que se publicará un día antes de su actuación en Tomavistas, convirtiendo su actuación en el festival en presentación oficial en directo de sus nuevas canciones.

AIKO EL GRUPO Teresa (guitarra y voces), Lara (guitarra y voces), Bárbara (teclado y voces) y Jaime (batería y voces) dan vida a Aiko El Grupo, el sueño rrriot punk hecho realidad. Sus canciones rebosan actitud incontestable e irreverente, con un humor ácido y directo, en una auténtica apisonadora de juventud. Su primer disco, “Va totalmente en serio...” (Elefant, 2020) fue un auténtico bombazo y su directo, contundente y espídico, les valió un hueco en un Tomavistas Extra muy especial dedicado exclusivamente a grupos jóvenes y emergentes. Ahora vuelven al festival con nuevo álbum, “Me están apuntando con un arma”, repleto de hits totalmente infalibles. PIPIOLAS Con tan solo un EP y un disco en su haber, Pipiolas ya se han convertido en una de las grandes promesas del pop español de los próximos años. Su propuesta es especial, repleta de creatividad, efervescencia, descaro, energía y totalmente libre de prejuicios Su primer álbum, “No hay un Dios” (Elefant Records, 2023), es un ejercicio de pop lleno de aristas y fantasía en el que hay grandes melodías, arreglos y una imaginación desbordante. Acaban de publicar ‘La niña bonita’, un brillante single junto a Rigoberta Bandini, y visitarán por primera vez Tomavistas con ese joven pero extenso repertorio de hits.