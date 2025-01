Steve Aoki sabe cómo conectar con la gente, y no solo con su música. Su energía y creatividad son una firma personal, algo que también define a IQOS. En la última década, la marca ha impactado la vida de más de 30 millones de personas en todo el mundo, apostando por la innovación y la transformación. Para Aoki, su éxito no solo se basa en sus hits, sino en la conexión que crea con su audiencia: “La gente me conoce por mi música, pero lo que realmente me define es cómo logro conectar con ellos en mis shows y a través de mis creaciones”, afirma.

Su estilo rompedor y su visión creativa encajan perfectamente con la filosofía de IQOS. Y anoche, esa fusión se hizo realidad con un evento que fue mucho más que una fiesta. Antes de que Aoki tomara el control, los asistentes vivieron un espectáculo inmersivo de percusión y luces, un viaje sensorial que preparó el ambiente para la gran actuación. Además, la noche estuvo llena de experiencias interactivas: desde espacios de realidad virtual y degustación hasta zonas de experimentación musical y catering personalizado.

Game Changers Music