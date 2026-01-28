Red Bull Night Rider regresa a Grandvalira el próximo 14 de febrero con su segunda edición. Tras el éxito del año pasado, la acción vuelve a la base del sector El Tarter, frente al Hotel Llop Gris (Andorra), con más intensidad que nunca. El evento presenta un recorrido completamente renovado que promete superar todas las expectativas de adrenalina, espectáculo y diversión nocturna, consolidando su lugar como una de las noches más emocionantes de la temporada de invierno.

Antiguamente conocido como Atomic Night Fever, este icónico evento que comenzó en 2005 regresa con un nuevo nombre y el mismo espíritu: trucos de alto nivel, una atmósfera nocturna y los mejores riders nacionales e internacionales . Red Bull Night Rider combina disciplinas y ofrece una variedad de obstáculos y líneas diseñadas para desafiar tanto la habilidad técnica como el estilo personal de los participantes. Este año, los mejores snowboarders y esquiadores freestyle en la modalidad de jibbing competirán en un recorrido creado exclusivamente para la ocasión en la base del sector El Tarter.

Los riders se enfrentarán a un trazado completamente nuevo, diseñado para potenciar la adrenalina, la creatividad y la innovación en cada curva y salto. Manteniendo el formato que consolidó el evento en 2025, esta edición refuerza su apuesta por la comunidad, la energía nocturna y el espíritu innovador que define la competición.

El diseño del circuito ha supuesto un importante desafío técnico para el equipo de shapers y maquinistas. “Montar un set up en la base de la estación en tan poco tiempo, manteniendo la esencia de las sesiones de street y ofreciendo módulos atractivos tanto para los riders como para el público ,es siempre un reto. Para esta edición hemos apostado por un trazado de tres módulos completamente nuevo que, junto con las mejoras previstas para los espectadores, creemos que dará lugar a una de las ediciones más espectaculares hasta la fecha”, explica Enric Bonvehí, responsablede Snowparks y actividades de freestyle de Grandvalira Soldeu-El Tarter.

El evento será invitacional y se disputará en formato Jam Session y Best Trick. En la Jam Session, los riders podrán realizar tantas rondas como deseen, puntuándose únicamente su mejor ronda. Antes del inicio de los entrenamientos, los jueces realizarán un briefing con los riders en el que explicarán los criterios de valoración, que incluirán aspectos como la amplitud, la dificultad técnica, la variedad de trucos y otros factores que consideren relevantes una vez definido el set up del circuito.

Durante el Best Trick, los riders intentarán ejecutar sus mejores trucos en el módulo que elijan, con el objetivo de impresionar tanto al público como al jurado.