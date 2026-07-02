Cuore, la revista más divertida de Prensa Ibérica, ha celebrado este 1 de julio su esperada Cuore Summer Party, una cita imprescindible del verano para influencers, celebrities, lectoras y marcas en la que, además, ha conmemorado su 20 aniversario de grandes momentazos, salseos y exclusivas. En esta edición, celebrada en el exclusivo Jimmys Restaurant de Madrid, Cuore ha reunido a algunas de las caras más conocidas del panorama social como Maica Benedicto, Claudia Martínez, Gabriela Guillén, Noelia Bonilla, Marta Riesco, Manuel Duarte, Bote Buika, María Brunn, Teresa Garache yAlonso Caparrós, entre otros. Pablo Polo, Beatriz Jarrin, Marisa y Cristina Zapata, Bote Buika, Busca Kovacs, Mar Abascal, Fran Landa, Aitana Carabaña, Belu Santo, Marta Soriano, Sara García, Teresa Bass, Ainhoa J. Gómez, Alex Palau, Almudena Del Pozo, Ana Puebla, Antonio Lleida, Aurelio Manzano, Cecilia Dengra, Christian Hernández, Elia Gonzalo, Germán González, Fran Cuéllar, Julia Garrigos, Irene Raul, Kike Calleja, Leticia Requena, Nando Escribano, Omar Suárez, Pepe Del Real, tampoco se quisieron perder la fiesta más divertida.

El buen rollo reina en una fiesta repleta de sorpresas

El evento cuya temática ha estado totalmente inspirada en los años 2000, la década en la que comenzó la historia de Cuore, ha arrancado a las 20:00 con una copa de bienvenida de la mano de Licores del Mono. Uno de los grandes momentos de la noche ha llegado con las palabras de la directora de Cuore, Araceli Ocaña, que ha compartido con los asistentes la emoción de este aniversario tan simbólico. “Hace 20 años Cuore se convirtió rápidamente en la revista de corazón más divertida y llena de salseos de España. Actualmente, veinte años después, sigue siendo un referente de su generación y de los nuevos lectores que consumen el contenido de manera digital’’ ha explicado. Además, durante su intervención, Araceli Ocaña ha agradecido la presencia de todos los asistentes y marcas patrocinadoras y colaboradoras en este icónico evento y no ha dudado en destacar el papel de Cuore como referente en el mundo del corazón y la cultura pop. La fiesta ha contado con el periodista, presentador y comunicador con una conexión directa con el universo Cuore, Pablo Polo, como maestro de ceremonias, y con la actuación del DJ Dani del Lío, que representa la evolución del DJ moderno: aquel que no solo pincha música, sino que se convierteen el motor de la fiesta. Un evento que ha estado repleto de brindis, photocalls, belleza, música, gastronomía, regalos y sorpresas como la celebración del sorteo de Cuore 20 Aniversario by Amazon, con productos cedidos por Amazon. La Cuore Summer Party ha culminado con el espectáculo musical del auténtico ‘Furor’ que en los 2000 presentaba Alonso Caparrós y que ha vuelto a conducir en esta ocasión para hacer disfrutar a los presentes de los duelos musicales y los bailes más divertidos.

Marcas participantes: activaciones y recuerdos para toda la vida

La fiesta ha contado con la presencia y participación de SHEIN, que ha propuesto un juego participativo en el que los asistentes han podido optar a un cheque regalo canjeable por productos de la marca, y un Magic Mirror, que ha permitido llevarse al instante un recuerdo impreso en formato fotomatón. Por su parte, Real Techniques ha recreado un auténtico backstage beauty con tocador profesional, demostraciones de producto y retoques de maquillaje, Singularu ha ofrecido una experiencia personalizada de colocación de piercings, y Tattoos by María Saura ha dado la oportunidad de tatuarse diseños exclusivos durante el evento y llevarse un recuerdo imborrable de la celebración. El universo beauty y sensorial también ha estado presente con Cacharel, que ha llevado un carrito de helados inspirado en sus fragancias frescas y veraniegas, y con el photocall inmersivo con neón, las fotografías instantáneas y el juego Glow Ring Toss con premios de maquillaje, de Magic Studio. La gastronomía ha sido otra de las grandes protagonistas de la fiesta con la propuesta de Amazon a través de Amazon Fresh, que ha planteado la pregunta de verano ‘¿gazpacho o salmorejo?’ en una activación inspirada en la famosa y más replicada “Casita de Bad Bunny”. La reina del aperitivo, la gilda, ha contado con su propio espacio a cargo de Bombas, Lagartos y Cohetes de Vallekas y Telepizza ha puesto el broche a la celebración con pizzas para compartir de sus variedades máspopulares. Como no podría ser de otra forma, la Cuore Summer Party ha contado un año más con Melones Líderes Villaconejos y su icónico carrito de degustación que ha regresado al evento con una refrescante sorpresa ya que, además de sus célebres y dulces melones, este año ha incorporado una estación de sandía fresca. Pepina Pastel ha sido la encargada del momento más dulce con su mesa con sus productos personalizados para la ocasión, su “cigarrera dulce” itinerante y la tarta oficial del 20 Aniversario de Cuore. En cuanto a las bebidas, Granini ha presentado una barra propia dedicada a la elaboración de los mocktails sin alcohol más refrescantes de la noche de Mojito y Piña Colada, y la propuesta de coctelería de Ron Barceló y Macaronesian Gin ha protagonizado la barra principal. Además, Misako ha participado un año más con una de las activaciones más divertidas, Drama o Chisme, una lectura de cartas en clave Cuore, y WeRoad, ha invitado a los asistentes a participar en una ruleta de la fortuna con obsequios como llaveros, postales y códigos de descuento.

Una goodie bag para celebrar 20 años