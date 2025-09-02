Madrid se prepara para recibir de nuevo a uno de sus eventos más queridos. Brunch Electronik Madrid vuelve a su enclave por excelencia, el Parque Enrique Tierno Galván , con una temporada de otoño que reúne talento internacional, producción cuidada y ese ambiente único que define a la comunidad de Brunch. Serán cuatro fechas consecutivas– 20, 21, 27 y 28 de septiembre –, con programación tanto los sábados como los domingos, en horario de 13:00h a 20:00h, seguidas de afterparties en The Basement desde las22:30h.

El cartel de esta Fall Season combina referentes internacionales con talentos locales, ofreciendo una programación ecléctica. Cada jornada refleja el espíritu Brunch: diversidad musical, calidad artística y una atmósfera cuidada que transforma el Parque Enrique Tierno Galván en el punto de encuentro ideal para una comunidad que no deja de crecer. La esencia permanece intacta: buena música, producción impecable y ese tardeo único que ya es tradición en la capital.

El sábado 20 de septiembre, Brunch abre la temporada con un line-up 100% techno liderado por Amelie Lens, una de las reinas del acid techno a nivel mundial. Le siguen el francés AIROD, maestro del sonido industrial; Milo Spykers, habitual del sello Lenske y maestro en construir sets que oscilan entre lo metal y lo explosivo; y Paloma, talento local que ya es referencia en la escena madrileña.

El domingo 21, el parque vibrará con un cartel más melódico y groovero. FISHER, conocido por su energía sin filtros y hits virales, mientras Loco Dice pondrá el ritmo más vibrante con su toque underground personal. La jornada se completa con Hills y Kesia, apuestas sólidas de la nueva ola.

El sábado 27 de septiembre, la escena se transforma para dar paso a SACRO by MËSTIZA, una experiencia donde la electrónica se fusiona con raíces flamencas, visuales rituales y fuego escénico. Junto a ellas: Mrgoodalf, Pomboklap y DJ Burlak, en una jornada de carácter propio y alma tribal.

El broche de oro llegará el domingo 28 con el Fall Season Closing, un cartel que promete fuego en la pista. Encabeza la cita Argy, uno de los artistas más potentes del melodic techno actual, acompañado por Korolova, Rivo y Mamba Nera, en un último baile al aire libre que promete dejar huella.