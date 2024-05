Ya queda menos para que Barcelona se convierta en epicentro de la música mundial con la llegada de Primavera Sound del 30 de mayo al 2 de junio y Aperol Spritz, el icónico aperitivo italiano, vuelve a patrocinar este conocido festival por quinto año consecutivo . Esta vez, lo hace a lo grande, reforzando su apuesta musical en la conocida Aperol Island of Joy, que regresa como un lugar donde los asistentes podrán vivir la mejor música mientras disfrutan con sus amigos del conocido aperitivo de color naranja durante el sunset .

Este año Aperol Island of Joy contará con embajadores musicales pertenecientes a diferentes países que harán que el público se divierta a lo grande: el grupo de pop ochentero Cariño (España); Chloé Caillet (Francia), conocida por su vibrante mezcla de música disco, electrónica, house y funk; Clara (Italia), actriz y cantante de renombre que fusiona pop y trap; Bruckner (Alemania) fusión de música pop e indie y; KAMRAD (Alemania), quien combina Pop y EDM para crear su propio estilo pop.

Desde el jueves 30 de mayo al primer domingo de junio, pasarán por el escenario Aperol Island of Joy una gran variedad de grupos musicales desde las 18:00h hasta las 00:00h. Además, de los embajadores musicales, a lo largo de los 4 días de festival, el line up de Aperol Island of Joy también estará formado por talentos emergentes como Morreo o Balma (jueves 30 de mayo), VEN’NUS, Reyko, Blackpanda o Diamante Negro (31 de mayo), o Tronco, Mouth Water, Marta Movidas y trashi (sábado 1 de junio).