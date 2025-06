Pero si hay un espacio que se ha convertido en un pequeño ritual dentro del festival, en ese milestone que siempre da vibes en cada edición, es la Aperol Island of Joy. Un lugar que no falla. Que siempre suma. Y que este año vuelve con más propuestas que nunca.

En el Primavera Sound, cada día es diferente. No hay una edición igual a la anterior, ni un día que se parezca a otro. Cada jornada es una experiencia única, que se va construyendo a base de música y momentos que no siempre se planean.

Por sexto año, Aperol Spritz vuelve al Primavera con su icónica isla. Y no solo con música: con vibes, estética, y todo lo que hace que un plan sea más que un plan. Este año, además, lo hace apostando aún más fuerte por la moda y la creatividad local. Y obvio, por esos atardeceres viendo el puerto con la música de fondo.

De día y al atardecer. Así se vive en la Island of Joy.

Entre concierto y concierto, la Island of Joy se convierte en ese punto de encuentro donde desconectar sin salir del mood del festival . La música fluye, los Aperol Spritz en mano, y la complicidad entre amigos (y desconocidos que de repentelo son menos) hace que cada tarde tenga su propia luz.

La filosofía de Aperol está clara: amistad, alegría y momentos compartidos. Y eso se nota en cada detalle de la Island of Joy. Aquí no vas solo a tomarte algo. Vas a vivir ese “ratito ” que en los festivales a veces cuesta encontrar: el de parar, mirar alrededor y darte cuenta de que estás justo donde quieres estar.

Otro momentazo que no puedes perderte: la experiencia en barco . Navegar hasta la Island of Joy mientras brindas con Aperol y conectas con nuevas personas es probablemente el mejor pre que se puede imaginar para empezar un festival. ¿Y post festi? Podrás acceder cada día del año para navegar y hacer un tour por el skyline de Barcelona.

Por eso, la Island of Joy no es solo un espacio del festival. Es un mood. Una comunidad efímera que te recuerda que los mejores momentos a veces no están en el cartel... sino en esos ratos inesperados que compartes.

Este 2025 la Aperol Island of Joy viene con más ganas que nunca de ser el punto de encuentro del Primavera. Con música que apunta al futuro, con anillos que cuentan historias de amistad y de amor con un perfect serve en mano... y con muchas ganas de que vuelvas a casa diciendo: ¿nos vemos el año que viene en la Island?