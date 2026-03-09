Under Armour y Juno House, el primer club femenino de España, inauguraron esta semana su colaboración anual con “Unapologetic byDesign”, un encuentro cultural celebrado en el espacio de Juno House en Barcelona con motivo de la semana del Día Internacional de la Mujer.

Para la ocasión, el club se transformó en un escenario poco habitual: un ring situado en el centro de la sala, concebido como punto de encuentro para una conversación directa sobre identidad femenina, liderazgo y confianza.

Más de 200 invitadas (entre creadoras, emprendedoras, deportistas y mujeres de la escena creativa local) se reunieron alrededor del ring para escuchar a distintas voces femeninas compartir sus experiencias en un formato de conversación abierto, alejado de la estructura tradicional de panel.

Entre las participantes se encontraban la reportera y actriz Ares Teixidó, la humorista y guionista Charlie Pee, la cofundadora de Juno House Eva Vila Massanas, la entrenadora y medallista olímpica de natación artística Andrea Fuentes y la artista musical Aleesha, que abordaron temas como la exposición pública, la mentalidad de alto rendimiento, el liderazgo femenino o el papel de la estética y la creatividad como herramientas de expresión.