¿Qué queda de un momento cuando pasa? Para Andrés Schwerer, la respuesta reside en el grano de una Polaroid. The Hoxton, Poblenou invita asumergirse en “Crónicas de un Caribe en la ciudad condal”, un diálogo visual que utiliza la fotografía como guardiana de la memoria y diario personal de lo efímero.

La exposición, que habita el espacio del lobby del hotel, reúne cien piezas extraídas del archivo personal del artista. Formado en Bellas Artes y Diseño Audiovisual, Schwerer construye una narrativa situada en el cruce entre la estética contemporánea, la cultura mediterránea y el lenguaje editorial. A través de su lente, cada obra se convierte en un fragmento de un archivo emocional en constante transformación.

Bajo la premisa de que las fotografías niegan nuestro envejecimiento al tiempo que cronican nuestra mortalidad —citando a Richard Avedon—, la muestra propone una experiencia que no busca documentar, sino evocar. En palabras del artista: “Mi práctica nace de la observación íntima. Entiendo cada obra como un fragmento de un archivo emocional. En este diálogo con el hotel —lugar de tránsito, pausa y encuentro— la obra se activa como una experiencia compartida, cercana yviva.”

“Crónicas de un Caribe en la ciudad condal” plantea preguntas sobre la intimidad, la pertenencia y la belleza de lo fugaz, transformando la experiencia vivida en un lenguaje visual duradero.