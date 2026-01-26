De niños llegamos a hacernos cien preguntas al día. Cuando crecemos, la curiosidad se diluye, aceptamos respuestas rápidas y cuestionamos poco. El mundo es igual de fascinante, nosotros no. De esa reflexión nació Let’s Explore, plataforma de marca y declaración de intenciones de Škoda que invita a estimular la curiosidad y volver a explorar.

Lejos de discursos épicos, historias aspiracionales y relatos radicales, Škoda propone reconectar con la curiosidad aplicada a lo cotidiano. Y ese es el motivo que ha llevado a la marca a intervenir el espacio público con preguntas tan didácticas, sencillas y complejas como: ¿Por qué los gorros llevan pompón? ¿Los peces duermen? ¿Por qué las pelotas de baloncesto tienen rayas? ¿Por qué se llama guantera? ¿Por qué los semáforos tienen tres colores? Preguntas triviales que activan la curiosidad y obligan a transformar el ángulo desde el que nos relacionamos con el mundo.

La marca checa empezó fabricando bicicletas en un momento en el que la sociedad exploraba nuevas formas de desplazarse y avanzar y, 130 años después, Škoda sigue con la curiosidad intacta pensando soluciones sencillas y útiles que resuelvan problemas contemporáneos. Ese ingrediente infalible es el que ha definido su actitud: desde el diseño de coches a cómo se relaciona con las personas. Entender la realidad para mejorarla, porque explorar no es mirar más lejos, sino ir más allá de lo superficial, de lo evidente y atreverse a preguntar ¿por qué?.

Ese principio se concreta en Let’s Explore y establece un nuevo marco para la comunicación de Škoda en España. No como una campaña puntual, sino como una manera de formar parte de la conversación y relacionarse desde la curiosidad, la observación y el pensamiento crítico. La plataforma ya ha comenzado a desplegarse con su campaña ¿Cuál fue tu último por qué? en televisión, radio y exterior, trasladando al espacio público preguntas que no buscan respuestas inmediatas, sino activar una mirada distinta sobre el entorno. Vallas, pantallas y soportes urbanos se convierten así en detonantes de curiosidad, invitando a detenerse, observar y volver a preguntarse por qué.

Este compromiso con la exploración se traslada también a la ejecución visual de la campaña. ŠKODA incorpora el uso experimental y consciente de nuevas herramientas creativas, entre ellas la Inteligencia Artificial, siempre al servicio del criterio humano y de la intención narrativa. Un enfoque coherente con el espíritu de la marca, que dialoga con el diseño y la cultura y entiende la innovación como un recurso para enriquecer el relato y ampliar lasposibilidades creativas.

Škoda reivindica la curiosidad como motor de evolución y como actitud necesaria para seguir avanzando en un contexto cada vez más acelerado. Una invitación a redescubrir lo de siempre, a cuestionar lo que damos por hecho y a encontrar nuevos matices en lo cotidiano.

Queda mucho por redescubrir. Y Škoda propone hacerlo juntos.