Regresa a La Casa Encendida el festival que aúna Poder+Pubertad: Puwerty

· El festival cambia de ciclo comisarial. Durante 2025 y 2026, Mireya Larriba (Donosti, 2000) será la encargada de elaborar la programación, que incluye música, teatro, talleres, cine y charlas · Los conciertos combinan las propuestas de Elvira del Rocío, a base de melodías folk-rock, y de Plinio, acompañado de proyecciones en Super8, con la música punk y electrónica de Puttaneska (De Momento) o el animado DJ-set de KINARA · El ciclo de cine ‘Juventud Líquida’, en colaboración con la ECAM, explora qué supone desarrollarse en soledad y en el mundo contemporáneo. Tres sesiones planteadas como un recorrido entre comunidades digitales género, familia o precariedad · LasNenas Theatre presentarán su Manual para dos cuerpos desoriantadxs y el colectivo MIM junto con Jade Carmen y Carola, realizarán una performance de pole-dancing · La comunicadora y divulgadora de la discapacidad Inés Rodríguez impartirá una clase de baile. Los talleres de esta edición incluyen además propuestas de ilustración y animación · La convocatoria Bandeja de Entrada 2025 ha seleccionado el proyecto Vida Galleta, de lahistoriadora del arte e ilustradora Cristina Moreno. Un taller / merienda inspirado en un fanzinede ositos de galleta que enfrentan la subida de su alquiler · Puwerty forma parte del proyecto europeo TMLAB y cuenta con la colaboración de Radio 3

Jueves, 16 octubre

La ganadora de Bandeja de entrada, Cristina Moreno Vitas, imparte un taller y ofrece una merienda colaborativa inspirada en un fanzine de ositos de galleta que enfrentan la subida de su alquiler. Un encuentro para reflexionar sobre la dura realidad del acceso a la vivienda especialmente entre los jóvenes, y cómo alzar la voz tomando recursos gráficos propios de la autopublicación y la cartelería, partiendo del fanzine de Cristina, Vida galleta. Poco después, se podrá disfrutar de dos piezas audiovisuales. EnVers la tendresse (2016, 38’), la cineasta Alice Diop sigue a un grupo de hombres jóvenes que relatan sus experiencias en torno a las relaciones, la sexualidad y la precariedad. A través del desdoblamiento de las voces y los rostros, Diop elabora un intrincado retrato de la masculinidad contemporánea y del género como jaula. Por su parte, en or here am i sitting in a tin can far above the world (2024, 19’), Gala Hernández utiliza vídeos de archivo de Youtube para acercarse a las comunidades de tecno-optimistas, defensores de las criptomonedas como activos financieros. Al igual que Diop, Hernández desdobla la pantalla y la voz como un rastro carnal sobre la imagen digital. Una investigación de estos grupos masculinizados, del miedo a la muerte, la precariedad y la sistematización.

Viernes, 17 de octubre

Desde el taller Pluma de cisne, donde se creará un amuleto de la suerte desde la reapropiación cuir de lo monstruoso a partir de telas recicladas, a la mezcla de charla y clase de zumba de Inés Rodríguez, y pasando por cine y conciertos. De lo primero tendrás Un germà (2025, 6’), cortometraje documental del cineasta catalán Biel Morales, donde explora la distancia afectiva con su hermana a través de vídeos familiares, grabaciones actuales y llamadas telefónicas; y There is a Stone, donde el japonés Tatsunari Ota vuelve a explorar la soledad de dos jóvenes que se encuentran en un no-lugar: un río rocoso. En este espacio marginal, el juego y el silencio reaparecen como gestos de resistencia frente a un mundo adulto que les resulta ajeno. De lo segundo tendrás la sesión de luz tenue, sombras y voces suaves y envolventes de Elvira del Rocío, cantautora y artista multidisciplinar afincada en Valencia. Presenta LifeLover y Shootgaze, sus primeros LPs, en los que fusiona su práctica musical con la escultura escenográfica, creando una propuesta artística única; y la experiencia mágica de Plinio, quien se presenta ahora como un historiador interesado por el ornamento y la ficción. Con este nuevo rol de narrador nos presenta su nuevo trabajo: Historia Natural. Con un acercamiento maximalista tanto hacia la lírica como hacia la producción, nos conduce a través de reinos fantásticos, leyendas nocturnas, melodías arabescas, folclore inventado, filosofía de la imagen, personajes bíblicos y enredos amorosos.

Sábado, 18 de octubre